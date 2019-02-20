Пулково выставили счёт за ущерб реке Новая. Больше 162 млн требуют через суд

Против оператора аэропорта Пулково подан очередной иск за загрязнение реки Новая. В добровольном порядке ущерб не погашен, и Росприроднадзор через суд требует 162,6 млн с «Воздушных ворот Северной столицы».

Как сообщает департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФЗО 20 февраля, иск о возмещении 162, 6 млн рублей накануне направлен в Арбитражный суд Петербурга и области. Судя по картотеке, заявление зарегистрировано, но пока не принято к производству. Единственным ответчиком указано общество «Воздушные ворота Северной столицы».

В департаменте настаивают, что именно через выпуски аэропорта в Новую стекают загрязняющие вещества. Их концентрация, как подтвердили анализы, превышает все допустимые уровни. К примеру, этилового спирта в реке нашлось в 5400 раз больше норматива, этиленгликоля — в 640, нефтепродуктов — в 40. На прошлой неделе инспекторы отобрали новые пробы, отчёт о результатах пока не опубликован.

19 декабря 2018 года пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что у оператора Пулково есть месяц на то, чтобы возместить ущерб без суда. В «Воздушных воротах» на это не пошли.

Департамент уже пытается в судебном порядке запретить оператору аэропорта любой сброс сточных вод в Новую. Договор о пользовании Сбросным (Новым) каналом заключен до 2022 года. Прокуратура, проверившая очистные сооружения Пулково, пришла к выводу, что дефекты могли быть ещё на стадии приёма в эксплуатацию. Изучать эту возможность будут следователи.