Министерство обороны показало кадры испытаний океанской многоцелевой системы «Посейдон». Она встанет на вооружение до конца года

Министерство обороны РФ заявило о завершении испытаний многоцелевой океанской системы «Посейдон», а также опубликовало новые кадры с полигона. В ролике показана подготовка к запуску и несколько секунд после него.

20 февраля в ходе юбилейного послания к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что первая атомная подводная лодка, оснащенная беспилотным аппаратом «Посейдон», будет спущена на воду весной 2019 года. Также президент подчеркнул, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на любой ракетный удар в свою сторону.





Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» завершены успешно. Обучение прошёл и личный состав подводной лодки-носителя «Посейдонов». Также Шойгу добавил, что полным ходом идёт подготовка к развёртыванию первого полка с комплексом «Авангард» в Оренбургской области. На боевое дежурство он встанет уже в конце 2019 года.