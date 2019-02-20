Помолодел перед смертью. Новая дата позволила застройщику не восстанавливать облик завода Оуфа

Активисты оспаривают законность сноса корпусов завода Оуфа, на месте которых возводят элитный дом. Суд объединил дело с иском местных жителей, стены которых трещат от активных действий застройщика.

Читатель «Фонтанки» Анна

В Петербурге старые дома нередко молодеют на бумаге. Как правило, затем они признаются аварийными и демонтируются, а на их месте появляются новостройки. Дата рождения после 1917 года освобождает от обязанности воссоздавать исторический облик. Градозащитники подозревают, что аналогичная история могла приключиться и с корпусами завода Оуфа на 9-й Советской, где компания «Ховард хаус» возводит элитный дом.

Строительство премиального дома, который фасадами выходит на 8-ю и 9-ю Советские улицы, началось полтора года назад. Элитное жилье возводит компания «Ховард Хаус». Для этого фирме пришлось зачистить площадку от производственных корпусов медно-котельного завода М. Г. Оуфа. Для того чтобы снести постройки, потребовалось техническое заключение об их аварийности, которое сделало ООО «Бэскит», известное своими «смертными приговорами» исторической застройке. Летом 2017 года Смольный на основании этого документа выдал заключение о соответствии проекта «элитки» режимам зоны охраны. В июне застройщик приступил к демонтажу зданий.

Градозащитники и местные жители подали сразу несколько исков, в которых оспаривается изменение года постройки в технических паспортах и сведениях кадастра, заключение комитета по государственному контролю и охране памятников, которое основано на неверной дате, и разрешение на строительство, сформированное на заключении профильного комитета.

Ответчиками выступили Госстройнадзор, КГИОП, ГУИОН, Управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии и филиал Кадастровой палаты. Суд объединил эти дела, предварительное заседание состоялось 19 февраля.

В частности, активисты пытаются доказать, что исторические здания перед сносом «омолодили» на бумаге, чтобы обязанность воссоздавать облик демонтированных построек не мешала полету фантазии строителей.

В 2010 году производственные корпуса медно-котельного завода М. Г. Оуфа по кадастровому паспорту (копия есть в распоряжении редакции) представляли собой единый комплекс, постройка датировалась 1916 годом. Как удалось выяснить градозащитникам, позднее каждый корпус получил отдельный адрес и дату рождения. Дома, выходящие на 8-ю Советскую, помолодели до 1919 года.

В законодательстве Петербурга есть понятие «историческое здание», для центральных районов города это все дома старше 1917 года. В соответствии с законом № 820-7 снос таких построек запрещен, кроме случаев, когда они признаются аварийными. Но после демонтажа закон требует восстановить внешний облик сооружений, которые формируют уличный фронт.

«Об изменении года постройки мы узнали в ходе исследовательского процесса, когда нам были представлены технические паспорта. И мы узнали, что первоначально год постройки был 1916-й, а сейчас мы имеем разные годы постройки на разные литеры. Те, которые формируют уличный фронт, литеры Б и Д — 1919 год», – рассказала «Фонтанке» член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова.

Самый известный дом, который сбрасывал некоторое количество лет, располагается по адресу: Ропшинская улица, 10. Особняк А. И. Назимова в результате «исправления кадастровой ошибки» помолодел с 1895-го аж до 1947 года. У владельца участка, компании «Шелест-сквер», уже имелись планы построить на этом месте жилой комплекс. Градозащитникам удалось дважды отстоять снос здания в суде, последнюю победу активисты одержали в конце 2018 года. Не удалось спасти от демонтажа дом № 3 по Ремесленной улице, дата постройки которого была изменена с 1916 на 1920 год. Уничтожение исторического здания стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Разрешения на строительство «Ховард Хаус» получил в декабре 2017-го и в июне 2018 года, срок действия — до конца 2021 года. Согласно проекту, на этом месте должно возникнуть 8-этажное здание с подземным паркингом на 51 квартиру.

Уже на этапе сноса заводских построек стало понятно, что действия застройщика оборачиваются серьезными проблемами для соседних зданий. Дома № 15 и № 19 по 9-й Советской покрылись сквозными трещинами. Оценку состояния окружающих зданий перед демонтажом, уверяют жильцы, не проводили. После того как весной прошлого года на площадку заехала техника и застройщик принялся бурить, как поясняли, «пробные» скважины, ситуация только ухудшилась.

Руководство «Ховард Хауса» тогда заявляло, что вибрации от бурения на порядок ниже предельно допустимых показателей, а местные жители вспоминают, как первым делом подумали, что началась бомбежка.

«Знаете, когда трамвай, допустим, проезжает и от него дребезжит секретер? Ничего похожего, дом трясся так, что мы всерьез опасались обрушения», – говорит жительница дома № 15 Анна.

Жильцы рисуют следующую картинку. В ходе работ по укреплению фундамента рабочие повредили угол дома № 15, после чего часть здания к маю просела на 2 сантиметра, в сентябре — еще на столько же. Деформация обеспечила подтопление прилифтового пространства в углу дома, который и до этого имел проблемы с подвалом. Расположенное в границах квартала здание 11-13 по 9-й Советской оснащено открытой канализацией, которая время от времени засоряется. В результате дурно пахнущие массы оказываются в подвале у соседей. В здании круглый год обитают комары. Из-за деформации основания дома в подвале вспучился пол. Трещины появились на лестничных пролетах. От повышенной влажности по стенам парадной начала расползаться черная плесень.

За год с небольшим у жильцов накопилась внушительная переписка со всеми возможными инстанциями. Письма отправляли в ГАСН, Жилищную инспекцию, прокуратуру и Госдуму. Некоторые ответы профильных органов и чиновников их настораживают, другие — откровенно пугают.

В конце августа площадку с проверкой посетили сотрудники Госстройнадзора и Прокуратуры Центрального района, которые выявили нарушения требований проектной документации и нормативных документов. По факту надзорная инстанция направила компании представление и возбудила дело по части 1 статьи 9.4 КоАП — нарушение обязательных требований в области строительства.

В сентябрьском письме Игорь Албин, тогда еще вице-губернатор, сообщил депутату Борису Вишневскому, что в результате визуального осмотра выявлено увеличение раскрытия трещин в домах № 15 и 19, корп. 1, по 9-й Советской, а в домах № 20 и 21 — возникновение нескольких новых трещин.

Осенью Госстройнадзор резюмировал, что осадка здания № 15 продолжается. При этом уже в ноябре «Ховард Хаус» отчитался перед службой, что работы по усилению межевых стен якобы выполнены в полном объеме, а мониторинг показал тенденцию к условной стабилизации осадки дома.

Жильцы с выводами несогласны. «У меня в коридоре появились две сквозные трещины. Сначала заглянуть сквозь них на улицу было нельзя. Когда начали вворачивать сваи, трещины «поехали»», – рассказывает один их жильцов. По его мнению, установка свай могла стать и причиной аварии — гейзера горячей воды, пробившего асфальт в конце марта прошлого года https://www.fontanka.ru/2018/03/23/009/. То, что грунты «гуляют», удивления не вызывает — под домами в этом районе, напоминают горожане, три метра песка, а под ним — грунтовые воды.

«Администрация района считает, что «Ховард Хаус» все свои обязательства выполнил. Но это неправда. Они не укрепили лестничные пролеты, в квартирах холодно – задувает из кое-как заделанных трещин. В коридоре температура не поднимается выше +17», – говорит Анна.

Кроме того, застройщику писали (письмо есть в распоряжении редакции) и эксперты ООО «Геосфера» (проектная организация, которая работала на этой площадке), которые настойчиво советовали скорректировать проект устройства свайного поля, чтобы избежать негативного влияния на окружающие здания.

Работы на объекте остановились в конце октября 2018 года после внеплановой выездной проверки Госстройнадзора, который выдал «Ховард Хаусу» предписание укрепить подземную и наземную части окружающей застройки. Одновременно стало известно о смерти основного владельца фирмы Эмина Кули-Заде. С тех пор строители на участке не показывались, говорят местные жители, но состояние зданий становится все хуже.

Согласно данным СПАРК, «Ховард Хаусом» владеет ООО «Ховард Групп». Хозяевами этого юрлица, в свою очередь, являются Кули-Заде (90%) и гендиректор «Ховард Хауса» Татьяна Темная.

Среди жителей курсируют неподтвержденные слухи, что застройщик после кончины бизнесмена якобы может продать участок и даже ведет переговоры с инвестором. Но для этого наследникам сначала предстоит вступить в свои права, что займет не менее чем полгода. Глава компании отказалась комментировать «Фонтанке» как сам процесс стройки и урон соседним зданиям, так и возможные переговоры по продаже проекта. Правопреемники Кули-Заде, с которыми связалась «Фонтанка», также предпочли промолчать. Если информация подтвердится, разбираться с наследством «Ховарда» придется новому владельцу.

Пауза на стройке не остановила развитие негативных последствий. В письме Государственной жилищной инспекции от 17 декабря говорится, что 7-го числа этого же месяца ООО «Жилкомэксперт» провело обследование подвала, фундамента и надподвального перекрытия в доме № 15. Суть выводов специалистов – конструкции «находятся в аварийном состоянии, а участок под вестибюлем лестничной клетки имеет угрозу обрушения».

В администрации Центрального района собственников квартир в соседних с «Ховардом» домах уведомили, что управляющая компания должна до 1 апреля представить в Жилком пакет документов, на основании которых будут определены сроки и объем работ по устранению аварийности подвала 15-го дома.

Укрепление подвала, по самым оптимистичным прогнозам, начнется ближе к лету. Тем временем сотрудник отдела продаж «Ховарда» пообещал «Фонтанке», что работы на объекте возобновятся в ближайшее время. На просьбу назвать хотя бы приблизительные сроки, когда стройка начнет возвышаться над землей, сообщили — примерно в середине весны текущего года.

Градостроительный кодекс требует, чтобы лицо, осуществляющее строительство, обеспечивало безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. Пока «Ховард Хаус» не предоставит акты об устранении недостатков, возобновить строительство компания не имеет права. Застройщик пока ограничился гарантийным письмом в адрес районной администрации с обещанием устранить все недостатки до конца 2021 года.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»