Спрос на новые квартиры с меблировкой в Петербурге растет

«Аквилон Инвест»

По данным аналитического центра «Аквилон Инвест», более 60% покупателей квартир в жилом комплексе All Inclusive, где можно выбрать варианты «под ключ» с чистовой отделкой, мебелью и техникой, предпочитают именно такую комплектацию.

«Когда мы выводили в продажу ЖК All Inclusive с новым для рынка форматом квартир «все включено» мы заложили возможность выбора: клиенты могли отказаться от чистовой отделки и/ или меблировки и получить дополнительную скидку на квартиру. Однако сегодня статистика говорит, что мы пошли по верному пути: больше 60% покупателей приобретают вариант «под ключ», 25% – квартиры только с чистовой отделкой и 15% – квартиры с базовой белой отделкой (улучшенной подготовкой под ремонт)», – отмечает Марианна Устинова, руководитель отдела продаж строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

По ее словам, в более бюджетных сегментах жилья покупателю интересно получить максимально готовый к проживанию продукт и не тратить дополнительные средства на ремонт.

Так, минимальное по стоимости предложение «все включено» в ЖК All Inclusive – квартира-студия с отделкой и сертификатом на мебель и технику – от 1,9 млн рублей. Та же квартира без дополнительных опций, с улучшенной подготовкой под ремонт, будет стоить от 1,71 млн рублей. То есть ремонт, набор мебели и техники клиент получает, доплатив менее 200 тысяч рублей.

ЖК «All Inclusive» возводится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, на Школьной улице в Шушарах. До ближайшей станции метро «Купчино» жители комплекса смогут доехать за 15 минут, до центра города – за полчаса, а до съездов с КАД – за 5-7 минут.

I очередь ЖК All Inclusive состоит из двух 11-этажных корпусов на 1031 квартиру, а также подземного паркинга с эксплуатируемой кровлей. Первые этажи отданы под коммерческие помещения универсального назначения, в подвальных этажах разместятся кладовые. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство дворовой территории и увеличенное озеленение. Во дворе появятся ландшафтный зоопарк и геопластика для самых маленьких, будет высажена хвойная аллея и обустроен пруд с беседкой, а также выделены специальные игровые зоны для детей и спортивные – для взрослых.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru