Горящая бытовка во дворах театральной площадки «Скороход» задымила Московский проспект

Пожар разгорелся во дворе одного из зданий на Московском проспекте днем 20 февраля. Полыхает бытовка, вплотную пристроенная к дому.

Как сообщают читатели «Фонтанки», около половины третьего дымом заволокло площадь возле Московских ворот. Источник гари находится во дворе 4-го корпуса 107-го дома по Московскому проспекту, в соседнем корпусе находится театральная площадка «Скороход». Как сообщили «Фонтанке» представители театра, бытовка стоит за зданием склада и к самому «Скороходу» отношения не имеет.

Судя по фото, на месте работают три пожарных расчета. Очевидцы заметили, что не убранный из двора сугроб помешал спасателям проехать к месту напрямую через парковку и машины вынужденно ехали в объезд.

В региональном управлении МЧС нашему изданию сообщили, что размеры бытовки – 4 на 4 кв. м, в настоящее время огонь локализован.