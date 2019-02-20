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Происшествия
20.02.2019 15:40
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Бывший председатель юридического комитета Смольного освобождена под залог. Он составил три процента от суммы хищений

Куйбышевский суд по просьбе следствия изменил меру пресечения бывшему председателю юридического комитета Смольного Юлии Осиповой. Ее отпустили под залог в 500 тысяч рублей.

Об освобождении Осиповой из-под домашнего ареста сообщает 20 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Постановление Куйбышевского суда вынесено по ходатайству Следственного комитета.

Экс-председатель частично признала вину по делу о мошенническом хищении почти 15 млн рублей из бюджета при заключении госконтрактов на юридические услуги подразделениям Смольного.

По первоначальной версии следствия, Осипова разработала преступный план, привлекла соучастников и с апреля 2015 года по май 2017-го инициировала заключение с подставной фирмой «Акканто» трех договоров на юруслуги. На самом деле, уверены в СКР, всю работу выполняли штатные чиновники, а 14,6 млн рублей похищены. На предварительном следствии установлено, что соучастников у Осиповой не было, отмечается в сообщении пресс-службы судов.

Юлия Осипова оставила пост 9 октября 2018 года, через несколько дней после смены губернатора.

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