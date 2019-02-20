Родители из Приморья отомстили за обиженных детей, окунув пятиклассника в унитаз, и сразу же попали под статью

Взрослые из приморского города Большой Камень избили в туалете 12-летнего мальчика – обидчика всех учащихся. Хулигана окунали головой в унитаз. Теперь исполнители наказания – фигуранты уголовного дела о нанесении побоев, сообщает 20 февраля сайт Главного управления СК.

ЧП в образовательном учреждении произошло сегодня. Несколько родителей второй школы избили в туалете пятиклассника, который, как они утверждают, всячески портил жизнь их детям. Издание Deita.ru, впрочем, пишет, что взрослые «только» макнули дебошира в унитаз головой, после чего всех участников действа доставили в полицию.

12-летний школьник давно конфликтовал с остальными учащимися. Родители писали коллективное заявление на имя директора и просили приструнить отъявленного хулигана. В бумаге они отметили: «Поведение учащегося вызывает опасения за жизнь и здоровье наших детей». Взрослые рассказали, что подросток требовал у их отпрысков деньги, портил чужие вещи, унижал.

Однако ни директор, ни полиция не смогли ничего сделать для улучшения ситуации. В учреждении якобы открыто сказали про подростка, что «пока его не посадят, он будет учиться в школе». 16 февраля в конфликте наступил переломный момент – школьник ударил в живот свою одноклассницу, которая после этого угодила в больницу. По информации местных СМИ, теперь девочке нужна операция.

Этого родители не смогли стерпеть и пришли за агрессором, чтобы самостоятельно его проучить. Случившееся в школьном туалете теперь анализируют следователи.