Минфин: Социальные обещания Путина потребуют до 120 млрд рублей в год

Дополнительные меры социальной поддержки граждан России, которые президент страны Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию, потребуют выделения из бюджета от 100 до 120 миллиардов рублей в год. Такую оценку дал министр финансов Антон Силуанов.

«Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета и уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения послания были финансово обеспечены», – цитирует 20 февраля главу Минфина агентство Reuters.

Владимир Путин заметную часть своего послания уделил социальной повестке, в частности предложив освободить от налогов на имущество и 6 соток многодетные семьи и повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью. «Больше детей — меньше налогов»,— резюмировал Путин.