Пенсионный фонд РФ: Выполнение поручения Путина по пересчету выплат потребует изменения законодательства и 150 млрд рублей

В Пенсионном фонде России прокомментировали заявление президента Владимира Путина, которое он сделал во время послания Федеральному собранию. Глава государства считает необходимым индексировать пенсии и выплаты выше прожиточного минимума пенсионера.

«На этот год мы посчитаем, пока еще не считали», – цитирует 20 февраля заявление главы ведомства Антона Дроздова издание «Коммерсантъ».

По его оценкам, до 2024 года из бюджета придется выделить дополнительные 150 миллиардов рублей, чтобы индексировать выплаты пенсионерам выше прожиточного минимума. Дроздов полагает, что это также потребует принять определенные поправки в законодательство страны.

«Надо сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Необходимо также пересчитать выплаты за текущий год», – заявил Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. По словам президента, пенсионеры почувствовали себя обманутыми, так как в начале 2019-го не произошло индексации пенсий из-за того, что их доход немного превысил прожиточный минимум.