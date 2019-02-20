За плохую уборку ГАТИ наказала на 38 млн руб. Среди «лидеров» – ГУДП «Центр» и структура Минобороны

За нарушение правил благоустройства – несоблюдение культуры производства работ и порядка зимней уборки – Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за прошедшую неделю вынесла штрафов на сумму 38 миллионов 110 тысяч рублей. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба ГАТИ.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны оштрафовано на 400 тысяч рублей за нарушение сроков уборки от снега и наледи крыши и фасада здания в Морском переулке, что у Обводного канала. ПАО «Ленэнерго» – на 120 тысяч рублей, за нечищеный фасад дома 1б, литера А, на площади Александра Невского.

На полмиллиона рублей оштрафовано ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за ограничение движения транспорта после истечения срока действия распоряжения ГАТИ, а также нарушение требований к зимней уборке на Ленинградской улице в Колпино.

Ещё больше, 600 тысяч рублей, должно будет заплатить ГУДП «Центр». По данным ГАТИ, предприятие не проводило уборку и обработку противогололедными материалами дорог, тротуаров, остановок, бордюрных камней и лотковой зоны на многих улицах в Центральном и Василеостровском районах. Среди них, например, 8-я, 9-я, 10-я Советские, проспект Бакунина, Новгородская улица, улица Кораблестроителей, Наличная, проспект Кима, 9-я и 17-я линии В. О.

На Большом проспекте В. О., 76-78, проводились земляные работы на сетях. При этом движение транспорта было ограничено самовольно, информационный щит не выставлен, безопасный проход для пешеходов не обеспечен, зона работ содержалась в загрязнённом виде. За это ООО «СК «Нострум» (заказчик ПАО «Ленэнерго») оштрафован на сумму 570 тысяч рублей.

Штрафы по 150 тысяч рублей назначены ФГУП «Почта России», ОАО «Метрострой», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Почта не очистила от снега кровлю здания в Красном Селе, на проспекте Ленина. «Метрострой» нарушил требования к зимней уборке и не установил ограждения зоны работ на улице Маршала Говорова и проспекте Стачек. «Теплосеть» провела аварийные работы без регистрации факта аварии, при этом временное ограждение оказалось неисправно.





Среди прочих нарушителей – ООО «СПб-Автоматика», ООО «БП Истейт-Ланское», ЗАО «Проектное агентство», ООО «Дальпитерстрой», АО «Адамант», ОАО «Коломяжское».

Оштрафовано и одно должностное лицо – представитель ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Сломанные детские горки и уличная мебель и грязь во дворах на Бронницкой улице, 25, литера Я, и Малодетскосельском проспекте, 23, будут «стоить» ему 30 тысяч рублей.