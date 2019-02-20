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20.02.2019 15:16
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За плохую уборку ГАТИ наказала на 38 млн руб. Среди «лидеров» – ГУДП «Центр» и структура Минобороны

За нарушение правил благоустройства – несоблюдение культуры производства работ и порядка зимней уборки – Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за прошедшую неделю вынесла штрафов на сумму 38 миллионов 110 тысяч рублей. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба ГАТИ.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны оштрафовано на 400 тысяч рублей за нарушение сроков уборки от снега и наледи крыши и фасада здания в Морском переулке, что у Обводного канала. ПАО «Ленэнерго» – на 120 тысяч рублей, за нечищеный фасад дома 1б, литера А, на площади Александра Невского.

На полмиллиона рублей оштрафовано ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за ограничение движения транспорта после истечения срока действия распоряжения ГАТИ, а также нарушение требований к зимней уборке на Ленинградской улице в Колпино.

ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

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Ещё больше, 600 тысяч рублей, должно будет заплатить ГУДП «Центр». По данным ГАТИ, предприятие не проводило уборку и обработку противогололедными материалами дорог, тротуаров, остановок, бордюрных камней и лотковой зоны на многих улицах в Центральном и Василеостровском районах. Среди них, например, 8-я, 9-я, 10-я Советские, проспект Бакунина, Новгородская улица, улица Кораблестроителей, Наличная, проспект Кима, 9-я и 17-я линии В. О.

За плохую уборку ГАТИ наказала на 38 млн руб. Среди «лидеров» – ГУДП «Центр» и структура Минобороны

На Большом проспекте В. О., 76-78, проводились земляные работы на сетях. При этом движение транспорта было ограничено самовольно, информационный щит не выставлен, безопасный проход для пешеходов не обеспечен, зона работ содержалась в загрязнённом виде. За это ООО «СК «Нострум» (заказчик ПАО «Ленэнерго») оштрафован на сумму 570 тысяч рублей.

ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

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Штрафы по 150 тысяч рублей назначены ФГУП «Почта России», ОАО «Метрострой», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Почта не очистила от снега кровлю здания в Красном Селе, на проспекте Ленина. «Метрострой» нарушил требования к зимней уборке и не установил ограждения зоны работ на улице Маршала Говорова и проспекте Стачек. «Теплосеть» провела аварийные работы без регистрации факта аварии, при этом временное ограждение оказалось неисправно.


За плохую уборку ГАТИ наказала на 38 млн руб. Среди «лидеров» – ГУДП «Центр» и структура Минобороны

Среди прочих нарушителей – ООО «СПб-Автоматика», ООО «БП Истейт-Ланское», ЗАО «Проектное агентство», ООО «Дальпитерстрой», АО «Адамант», ОАО «Коломяжское».

Оштрафовано и одно должностное лицо – представитель ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Сломанные детские горки и уличная мебель и грязь во дворах на Бронницкой улице, 25, литера Я, и Малодетскосельском проспекте, 23, будут «стоить» ему 30 тысяч рублей.

Ул. Бронницкая, д. 25, лит. Я, Малодетскосельский пр., д. 23
Ул. Бронницкая, д. 25, лит. Я, Малодетскосельский пр., д. 23
ГАТИ Санкт-Петербурга

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