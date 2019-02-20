Потрошители банкоматов Мособлбанка в Петербурге остались на свободе

Условными сроками отделались в Петербурге потрошители банкоматов Мособлбанка. Решение вынес Фрунзенский райсуд.

Как сообщает прокуратура города 20 февраля, Михаил Каламацкий и Вадим Широков признаны виновными в пяти кражах, а также попытке кражи. Преступления совершались в течение 2015 года, из банкоматов похитили в общей сложности более 3,7 млн рублей. Каламацкий получил 2 года лишения свободы условно, Широков — 4.

Приговор не вступил в законную силу.

При этом ранее полиция упоминала, что двое фигурантов этого дела — работники банка. Один передавал сообщнику коды, необходимые для вскрытия сейфовых дверей терминалов, а также информацию о времени инкассации и системе видеонаблюдения. Затем его подельник под видом инкассатора забирал деньги из аппаратов.