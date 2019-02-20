Квартиры разумного будущего

Как энергоэффективность стала одним из главных факторов выбора жилья при растущих тарифах за коммунальные услуги

«Аквилон Инвест»

По данным петербургского жилкомитета, средняя плата за коммунальные услуги только в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем выросла на 16%, что связано с установлением низких температур в городе. Вообще же за 2018 год тарифы прибавили 4%, а в январе еще 1,7% из-за увеличения НДС. Анонсировано уже и новое повышение летом 2019 года – на 4,3%. В условиях постоянно растущих тарифов все актуальнее звучат догмы дальновидных европейцев о ресурсосбережении и энергоэффективности в строительстве.

Дома, которые экономят ваши деньги

Сегодня энергоэффективность жилых зданий законодательно не может быть ниже класса «В». Но о чем говорит эта цифра? Редкие покупатели жилья интересуются этим показателем, однако от того, какие технические решения используются при строительстве дома, напрямую зависят и цифры в платежках за отопление, воду и электроэнергию, и комфорт проживания. Эксперты посчитали, что жители домов класса энергоэффективности «В» в среднем платят за отопление на 15-20% меньше, чем жители домов старого фонда с низкой энергоэффективностью. Экономия в домах класса «А» может составить до 40%.

«Аквилон Инвест»

«К примеру, результаты энергомоделирования, которые проводили специалисты GREEN ZOOM по нашему жилому комплексу «Q-мир» с классом энергоэффективности «А+» («Высочайший»), показали, что затраты жильцов на отопление в год снижаются больше, чем на 40%, электроэнергию – на 16%. Таким образом, годовая экономия энергии в расчете на весь комплекс составит порядка 7,8 млн рублей», — поделился цифрами Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». И это реальные деньги, которые можно сэкономить или потратить на развитие дома.

Что значит энергоэффективность на практике?

Простыми словами, если дому присвоен повышенный класс энергоэффективности «А» или «А+», значит, все поступающие в здание ресурсы используются по назначению, без потерь, а люди платят только за ту воду, электроэнергию и тепло, которые они действительно используют. Исключены ситуации с излишне жаркими батареями зимой, когда приходится открывать окна настежь, тратя лишние ресурсы и подвергая себя риску заболеть, в окна не сквозит, а жителям не приходится держать у себя дополнительные обогреватели. Кроме того, на все ресурсы стоят индивидуальные счетчики, так что вы не будете платить за забывшего выключить воду соседа. Помимо экономии, такой подход обеспечивает и стабильный микроклимат в доме в любое время года, что положительно сказывается на здоровье и эмоциональном состоянии домочадцев.

«В сложном северном климате с частыми перепадами температур вопросы энергосбережения звучат особенно остро, поэтому наши специалисты работают над улучшением этого показателя постоянно. В ЖК «Q-мир» мы представили покупателям нашу новую разработку для северных широт – улучшенную систему утепления контура дома «Термо-S», которая практически исключает теплопотери. Мы увеличили слой утеплителя стен и кровли до 180 мм (при стандарте 100-130 мм), предусмотрели дополнительную теплоизоляцию в кровельном пироге. Наружные стены заполняются кирпичом «Теплая керамика», по внешнему контуру идет навесной вентилируемый фасад с отделкой прочным керамогранитом. В квартирах установлены двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, со стеклами с селективным покрытием, которые удерживают тепло зимой и не дают излишне нагреть помещение летом», – рассказывает Виталий Коробов.

«Аквилон Инвест»

По словам эксперта, сегодня все объекты компании оборудованы автоматизированными ИТП с датчиками, регулирующими подачу тепла в здание в зависимости от погоды. В домах предусмотрена коллекторная разводка отопления в полу и радиаторы с терморегуляторами. Преимущество такой системы перед традиционной стояковой в том, что каждый отопительный прибор в квартире имеет независимую подводку, а собственник может управлять температурой любой отдельной батареи или даже вовсе отключить их, если, к примеру, его долго не будет дома. Все расходы строго учтены: в домах, помимо счетчиков воды и света, предусмотрены индивидуальные счетчики тепла, причем в новых проектах компании – с автоматической передачи данных в управляющую компанию. Благодаря «умным» счетчикам, жители могут ежедневно отслеживать свои расходы из мобильного приложения и эффективно контролировать бюджет.



Немаловажно и то, что в энергоэффективном доме ресурсосберегающий подход применен повсеместно. В местах общего пользования устанавливаются энергосберегающие светодиодные лампы с датчиками движения, лифты с регенерацией энергии, а входные группы светопрозрачные, чтобы не тратить электроэнергию в дневное время.

«Мы уверены, что за таким интеллектуальным девелопментом – будущее жилищного строительства. Дом возволится на десятилетия вперед, поэтому и продумывать технические, инженерные и архитектурные решения, нужно на будущее, изучать опыт конкурентов, столичных и европейских девелоперов. И этот перспективный опыт сегодня сосредоточен на принципах «зеленого» строительства, разумного подхода к трате ресурсов и последующему обслуживанию дома, к созданию комфортной, безопасной и гармоничной жилой среды в каждой отдельной квартире и на территории проекта в целом», – отмечает Виталий Коробов.

Напомним, жилой комплекс «Q-мир» возводится на 1-ом Предпортовом проезде, в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». В составе проекта – 19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями и подземным паркингом, а также собственный детский сад на 100 мест и медицинский центр. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+» («Высочайший»), экологичность и энергоэффективность проекта подтверждена золотым сертификатом GREEN ZOOM – первым в России стандартом «зеленого» строительства.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru