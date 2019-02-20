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Бизнес-трибуна
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21.02.2019 12:00
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Квартиры разумного будущего

Как энергоэффективность стала одним из главных факторов выбора жилья при растущих тарифах за коммунальные услуги

Квартиры разумного будущего

«Аквилон Инвест»

По данным петербургского жилкомитета, средняя плата за коммунальные услуги только в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем выросла на 16%, что связано с установлением низких температур в городе. Вообще же за 2018 год тарифы прибавили 4%, а в январе еще 1,7% из-за увеличения НДС. Анонсировано уже и новое повышение летом 2019 года – на 4,3%. В условиях постоянно растущих тарифов все актуальнее звучат догмы дальновидных европейцев о ресурсосбережении и энергоэффективности в строительстве.

Дома, которые экономят ваши деньги

Сегодня энергоэффективность жилых зданий законодательно не может быть ниже класса «В». Но о чем говорит эта цифра? Редкие покупатели жилья интересуются этим показателем, однако от того, какие технические решения используются при строительстве дома, напрямую зависят и цифры в платежках за отопление, воду и электроэнергию, и комфорт проживания. Эксперты посчитали, что жители домов класса энергоэффективности «В» в среднем платят за отопление на 15-20% меньше, чем жители домов старого фонда с низкой энергоэффективностью. Экономия в домах класса «А» может составить до 40%.

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

«К примеру, результаты энергомоделирования, которые проводили специалисты GREEN ZOOM по нашему жилому комплексу «Q-мир» с классом энергоэффективности «А+» («Высочайший»), показали, что затраты жильцов на отопление в год снижаются больше, чем на 40%, электроэнергию – на 16%. Таким образом, годовая экономия энергии в расчете на весь комплекс составит порядка 7,8  млн рублей», — поделился цифрами Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». И это реальные деньги, которые можно сэкономить или потратить на развитие дома.

Что значит энергоэффективность на практике?

Простыми словами, если дому присвоен повышенный класс энергоэффективности «А» или «А+», значит, все поступающие в здание ресурсы используются по назначению, без потерь, а люди платят только за ту воду, электроэнергию и тепло, которые они действительно используют. Исключены ситуации с излишне жаркими батареями зимой, когда приходится открывать окна настежь, тратя лишние ресурсы и подвергая себя риску заболеть, в окна не сквозит, а жителям не приходится держать у себя дополнительные обогреватели. Кроме того, на все ресурсы стоят индивидуальные счетчики, так что вы не будете платить за забывшего выключить воду соседа. Помимо экономии, такой подход обеспечивает и стабильный микроклимат в доме в любое время года, что положительно сказывается на здоровье и эмоциональном состоянии домочадцев.

«В сложном северном климате с частыми перепадами температур вопросы энергосбережения звучат особенно остро, поэтому наши специалисты работают над улучшением этого показателя постоянно. В ЖК «Q-мир» мы представили покупателям нашу новую разработку для северных широт – улучшенную систему утепления контура дома «Термо-S», которая практически исключает теплопотери. Мы увеличили слой утеплителя стен и кровли до 180 мм (при стандарте 100-130 мм), предусмотрели дополнительную теплоизоляцию в кровельном пироге. Наружные стены заполняются кирпичом «Теплая керамика», по внешнему контуру идет навесной вентилируемый фасад с отделкой прочным керамогранитом. В квартирах установлены двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, со стеклами с селективным покрытием, которые удерживают тепло зимой и не дают излишне нагреть помещение летом», – рассказывает Виталий Коробов. 

 

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

По словам эксперта, сегодня все объекты компании оборудованы автоматизированными ИТП с датчиками, регулирующими подачу тепла в здание в зависимости от погоды. В домах предусмотрена коллекторная разводка отопления в полу и радиаторы с терморегуляторами. Преимущество такой системы перед традиционной стояковой в том, что каждый отопительный прибор в квартире имеет независимую подводку, а собственник может управлять температурой любой отдельной батареи или даже вовсе отключить их, если, к примеру, его долго не будет дома. Все расходы строго учтены: в домах, помимо счетчиков воды и света,  предусмотрены индивидуальные счетчики тепла, причем в новых проектах компании – с автоматической передачи данных в управляющую компанию. Благодаря «умным» счетчикам, жители могут ежедневно отслеживать свои расходы из мобильного приложения и эффективно контролировать бюджет.

Немаловажно и то, что в энергоэффективном доме ресурсосберегающий подход применен повсеместно. В местах общего пользования устанавливаются энергосберегающие светодиодные лампы с датчиками движения, лифты с регенерацией энергии, а входные группы светопрозрачные, чтобы не тратить электроэнергию в дневное время.

«Мы уверены, что за таким интеллектуальным девелопментом – будущее жилищного строительства. Дом возволится на десятилетия вперед, поэтому и продумывать технические, инженерные и архитектурные решения, нужно на будущее, изучать опыт конкурентов, столичных и европейских девелоперов. И этот перспективный опыт сегодня сосредоточен на принципах «зеленого» строительства, разумного подхода к трате ресурсов и последующему обслуживанию дома, к созданию комфортной, безопасной  и гармоничной жилой среды в каждой отдельной квартире и на территории проекта в целом», – отмечает Виталий Коробов.

«Аквилон Инвест»

Напомним, жилой комплекс «Q-мир» возводится на 1-ом Предпортовом проезде, в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». В составе проекта – 19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями и подземным паркингом, а также собственный детский сад на 100 мест и медицинский центр. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+» («Высочайший»), экологичность и энергоэффективность проекта подтверждена золотым сертификатом GREEN ZOOM – первым в России стандартом «зеленого» строительства.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru

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