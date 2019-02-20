Анонимки прочли в администрации Выборгского района и Публичной библиотеке. К предупреждениям «минёров» продолжают прислушиваться вузы

Российский государственный гидрометеорологический университет пополнил список эвакуированных петербургских вузов. Студентов выгоняют из корпусов и общежитий, а «минёры» активнее добавляют в свою рассылку чиновников.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Выборгского района, 20 февраля эвакуироваться после прочтения письма пришлось и им. Анонимку получили около часа дня, предупреждение игнорировать не стали и слаженно покинули кабинеты на Большом Сампсониевском, 86. Проверка не затянулась: ничего опасного не нашли, администрация возобновила работу.

Зато взяла паузу РНБ, в которой также получили послание. Эвакуацию персонала и читателей на Московском проспекте в библиотеке не подтвердили, приостановил работу только корпус на площади Островского.

Тем временем на прогулку продолжают отправлять студентов. После ИТМО, СПбГУ и Технологического института проветриться попросили Гидромет. В первом корпусе на месте осталась только охрана, которая подтвердила, что сейчас на Малоохтинском проспекте, 98, ждут экстренные службы. В соцсетях добавляют, что эвакуирован также второй корпус на проспекте Металлистов и общежитие на бульваре Красных Зорь.

Школа и супермаркет, которые один за другим эвакуировали в начале недели, в среду попали в список после двух часов дня. Читатели сообщают, что «заминированы» школа №135 на Поэтическом бульваре и «Лента» на Таллинском. Обо всех проверках пятого дня «Фонтанка» рассказывает в трансляции.