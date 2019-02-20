Удар по «центрам принятия решения» – это удар по Пентагону

Владимир Путин впервые на публику заявил о готовности ВС РФ нанести удары по командным пунктам ракетных войск вероятного противника. Это означает готовность Кремля ударить по территории США, пояснил «Фонтанке» суть сказанного военный эксперт.

Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Очередное, 14-е послание Владимира Путина Федеральному собранию, как и год назад, не обошлось без «военного раздела». Презентованные в прошлый раз новые виды оружия начнут вставать на вооружение армии уже в текущем году, напомнил президент про «мультики»-2018. При этом сегодня Путин впервые заявил о готовности ВС РФ в случае необходимости ударить не только по территориям базирования «вражеских» ракет, но и по «центрам принятия решений».

Где эти «центры» находятся и что стоит за словами президента РФ накануне прекращения действия Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности, «Фонтанке» рассказал военный обозреватель, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

- Виктор Иванович, само по себе заявление о готовности бить не только по местам пусков «вражеских ракет», но и по «командным центрам» о чём нам говорит? Я не припомню таких заявлений.

– Да, публично это прозвучало впервые. Это говорит о том, что все давние американские хотелки ограниченной ядерной войны, обезглавливающего удара, которые еще во времена Киссинджера в Америке рождались, как не работали, так и теперь не будут. Потому что ответный удар будет нацелен на центры принятия решений, о которых президент сказал.

- Но почему вслух и сейчас?

– Скорее всего, потому, что американцы окончательно решили выйти из Договора РСМД и уже внесли в свой оборонный бюджет разработку таких систем. На текущий год выделены средства, пока небольшие, видимо, на проведение научно-исследовательской работы. Нас, конечно, беспокоит такое развитие событий на тот случай, если США решат размещать средства средней дальности в Европе.

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- Это что-то типа «последнего дипломатического предупреждения»?

– Типа того. Президент же прямо говорил: вы давайте, считайте подлетное время. В принципе, это публичное озвучивание того, что военным и так давно известно, и нашим, и американским.

- Центры принятия решений – это что? Где и кем «решения» принимаются?

– Такие решения принимаются исключительно в США. Если, например, на территории НАТО – в Нидерландах, Германии, Италии, Турции – находятся ядерные бомбы США, то решения на их применение принимает не НАТО, а Пентагон и Белый дом. Если мы говорим об объединенных вооруженных силах НАТО в сегменте применения ядерного оружия, то в этом случае – национальные центры у стран, которые обладают ядерным оружием. Это США, Великобритания и Франция. Значит, ракеты будут нацелены на те пункты государственного и военного управления, военного командования, которые будут применять против России ракетно-ядерные средства, независимо от того, какие они будут – стратегические или средней дальности.

- Сколько этих точек может быть на карте? Точек, которые сегодня обозначил Владимир Путин как «командные центры»?

– Ответ будет не по моей зарплате. Это вам надо в Главное оперативное управление Генштаба. К слову, есть воздушные командные пункты, на которые президенты стран смываются с ходу, как Генштаб объявляет состояние военной угрозы.

- Мы их и там достанем, если что?

– (Смеется) Нет, над национальной территорией обычным оружием – нет.

- То есть мы слова Путина трактуем хотя бы так: если ракеты будут в Европе, мы наши ракеты нацелим в том числе на Пентагон.

– Совершенно точно, прямое послание.

- Мы обладаем средствами, способными эту задачу решить? Если она действительно ставится.

– Да, но стратегическими средствами. А в данном контексте речь идет о средствах средней дальности. Которые были уничтожены, согласно договору 1987 года (ДРСМД. – Прим. ред.). Их пока не существует. Мы только приступили к их разработке, президент об этом тоже говорил, на коллегиях Минобороны. Он сказал, что мы приземляем крылатые ракеты комплекса «Калибр», то есть делаем наземные пусковые установки и разрабатываем гиперзвуковую аэробаллистическую ракету средней дальности. Она обеспечивает подлетное время к противнику в диапазоне 12 – 15 минут. Мы способны ее сделать. У нас ракету средней дальности «Пионер» делали Московский институт теплотехники и Воткинский завод, на территории России. Вся документация, технологическая конструкция осталась. Мы это можем очень быстро реанимировать. Правда, уже на новом технологическом уровне, используя, например, новые рецептуры современных ракетных двигателей на твердом топливе, системы управления на современном технологическом уровне. Никуда наши компетенции не делись, и научно-технический задел остался.

- Американцы действительно могут пойти на размещение ракет в Европе, как было до ДРСМД? Странам ЕС становиться «мишенью» вряд ли захочется.

– Я думаю, вряд ли. Им это не нужно, у них и так есть преимущество в этом виде вооружения. Только это вооружение у них на кораблях и авиации размещено.

- Путин сегодня призвал американцев посчитать скорость и дальность наших вооружений и подумать, стоит ли им продолжать не реагировать на попытки Кремля объясниться и договориться. Прислушаются и посчитают?

– Нет, по той же вышеозвученной причине. Что касается наших разрабатываемых средств, то если мы развернём на Чукотке ракеты с дальностью 5,5 тысячи километров, то мы накрываем половину территории США. И время подлёта будет сопоставимым 12 – 15 минут.

- Вы про те картинки, что есть у вас в Facebook?

– Да. В том числе. Соответственно, американцы к призыву президента «посчитать» не прислушаются. У них решение уже принято.

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- Тогда не очень понятно, о чем говорит Владимир Путин, когда говорит про Европу и размещение ракет там.

– А он предупреждает, что не надо размещать свои наземные средства средней дальности в Европе.

- О каких территориях размещения ракет в ЕС мы можем говорить с наибольшей вероятностью? Путин сегодня упоминал Румынию и Польшу, когда говорил про установки МК-41.

– Это все-таки противоракетная система. В случае с размещением ракет это вряд ли Румыния и Польша – там слишком близко к Крыму и Калининградской области. В этом случае позиционные районы этих ракет будут в зоне досягаемости комплексов «Искандер», например. Поэтому если они вдруг рискнут размещать, то это будет где-то не ближе Рейна, Германия.

- На ваш взгляд, ДРСМД приговорён? Что можно успеть сделать до августа, когда США могут выйти из договора де-юре?

– Ничего нельзя сделать, потому что США приняли такое решение не сегодня, а еще несколько лет назад. В своих внутренних документах, на военных конференциях в 2017 – 2018 годах они прямо говорили, что им необходимо такое оружие для противостояния Китаю, который якобы хочет полностью вытеснить их из Желтого моря и отодвинуть рубежи сдерживания в Тихоокеанском регионе непосредственно к Японии – Гуам и так далее. То есть они это оружие решили создавать и выходить из договора вовсе не из-за России, не из-за нарушения Россией якобы каких-то условий договора. Это был лишь повод. США говорят: «Самым большим арсеналом ракет средней дальности обладает Китай, мы должны иметь такое же оружие в Тихоокеанском регионе».

- Переводчик Михаила Горбачева, дипломат Павел Палажченко, который был непосредственным участником переговоров с США по ДРСМД в 80-х годах, считает, что сейчас говорить о Китае как об угрозе нельзя.

– Есть оценки ракетного потенциала Китая от самих американцев. Это есть в обзоре ПРО, который президент Трамп представил в 2019 году. Там расписаны угрозы разных стран, в том числе Китая. Официальный документ.

- Вы согласны, что отказ России и США от ДРСМД – это «угроза для всего мира»?

– Я считаю это полной чепухой. Ракеты средней дальности накоплены в гигантских количествах по всему миру. Они есть у Китая, Индии, Пакистана, Ирана, КНДР. И они есть в огромных количествах у России и США. Просто у России и США они расположены на кораблях и самолётах. А у остальных ещё и на земле.

- России в любом случае придётся ставить ракеты средней дальности на землю?

– Президент уже дал такое указание военным. В военном бюджете перераспределены на это средства. Конструкторские работы уже начались.

- Россия выдержит новую гонку вооружений? СССР не выдержал.

– А я не вижу никакой новой гонки вооружений. Мы не втягиваемся в гонку вооружений. Гонка вооружений – это увеличение военных бюджетов, наращивание численности вооружённых сил и самих вооружений. У нас военный бюджет не увеличивается. Более того, в процентном соотношении к ВВП его доля в бюджете постепенно сокращается. Численность ВС остаётся неизменной. А то, что на замену одним средствам приходят другие, например размещаемым на кораблях средствам придут средства, размещаемые на суше, это изменит структуру системы вооружений, но не приведёт к гонке вооружений. Для тех, кто не застал 70-е и 80-е, скажу, что настоящая гонка вооружений была тогда. Никакого соотношения с нынешним положением дел нет даже близко. По сравнению с тем временем сегодня времена вегетарианские.

- Но тревожные?

– Тревожные они, скорее, в медиапространстве. В 80-е миллионные группировки войск были в полной боеготовности. Вот если бы тогда ракеты стрельнули, то генсек ЦК мог поднять трубку и сказать «вперёд». И в течение 24 часов 50 дивизий начали бы наступление на Рейн. И с обратной стороны было бы то же самое. Сейчас этих группировок в помине нет. Сейчас какие-то три батальона по одному сидят в прибалтийских государствах, и если предположить гипотетическую ситуацию, что американцы развернули в Европе эти ракеты, стрельнули по нам, поднимает трубку американский президент и дает команду «вперед», а с той-то стороны линии – тишина. Там некому вперед идти. Посмотрите, что происходит на земле. Где 50 дивизий НАТО, развёрнутых против нас? Нету. Где 50 наших дивизий, развёрнутых против НАТО? Нету. Где барражирующие бомбардировщики с ядерными бомбами над Европой? Нету. О чём тогда говорить? Если кто-то хочет брызгать слюной в эфире и пугать друг друга, то надо сперва посмотреть, что реально происходит на земле. А на земле всё тихо и спокойно. Никаких наступательных и ударных группировок ни одна страна не создаёт сегодня. Вся истерика базируется на эмоциях отдельных лиц. Поэтому хватит паниковать! Пейте чай с тортом! Всё спокойно.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»