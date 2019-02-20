Климатическая «лопата Беглова»: в Петербурге коммунальщики отчитались о сбитых сосульках, которые уже растаяли сами

Житель Петербурга Николай столкнулся с интересной схемой работы коммунальщиков. Как он сообщил «Фонтанке» 20 февраля, сотрудники отчитались о сбитых по его просьбе сосульках, когда они уже растаяли сами.

«Пятого февраля оформил заявку по номеру 004 на очистку крыши по адресу: Тюшина, 8. Сосульки достигали трех метров, нависали над проходом людей и проездом машин во дворы. Но никто их не убирал. И вот, когда 19 февраля под действием плюсовой температуры упала последняя, произошло чудо! От службы 004 пришла смс о выполнении работ по заявке», – рассказал Николай.

Он добавил, что, конечно, в первую очередь собственники должны позаботиться о том, чтобы на фасаде не образовались ледяные сталактиты. Но здание на фото — коммерческое, в нем не ведётся никакой деятельности, и оно пустует. За ним не следят ни владельцы, ни, как выяснилось, соответствующие инстанции.

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