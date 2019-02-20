Экс-начальника колонии в Ярославле, где пытали заключенных, не стали отправлять в СИЗО

В Ярославле избрали меру пресечения для бывшего начальника Первой исправительной колонии. Кировский районный суд отправил Дмитрия Николаева под домашний арест.

Как сообщает 20 февраля «Медиазона», о такой мере пресечения попросило обвинение. Оно не хотело изоляции фигуранта в СИЗО.

Николаева обвиняют в превышении должностных полномочий с применением спецсредств и насилия, причем роль его в издевательствах была организаторская (часть 3 статьи 33, пункт «а», пункт «б» части 3 статьи 286 УК).

Вместе с экс-начальником ИК позавчера был задержан и его экс-заместитель Игит Михайлов. Последний до задержания служил в региональном управлении ФСИН, являясь родственником зампрокурора по надзору за исполнением закона в исправительных учреждениях. Он также видится следствию организатором пыток в колонии.