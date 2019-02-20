Экс-начальника колонии в Ярославле, где пытали заключенных, не стали отправлять в СИЗО
В Ярославле избрали меру пресечения для бывшего начальника Первой исправительной колонии. Кировский районный суд отправил Дмитрия Николаева под домашний арест.
Как сообщает 20 февраля «Медиазона», о такой мере пресечения попросило обвинение. Оно не хотело изоляции фигуранта в СИЗО.
Николаева обвиняют в превышении должностных полномочий с применением спецсредств и насилия, причем роль его в издевательствах была организаторская (часть 3 статьи 33, пункт «а», пункт «б» части 3 статьи 286 УК).
Вместе с экс-начальником ИК позавчера был задержан и его экс-заместитель Игит Михайлов. Последний до задержания служил в региональном управлении ФСИН, являясь родственником зампрокурора по надзору за исполнением закона в исправительных учреждениях. Он также видится следствию организатором пыток в колонии.
Справка:
Летом 2018 года «Новая газета» разместила на своем сайте видео пыток, которым подвергся заключенный Евгений Макаров. Публикация получила широкий общественный резонанс. Было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали более десятка сотрудников ФСИН. Также проверки начались в других учреждениях тюремного ведомства по всей стране, вскрывая массу недостатков и нарушений.
Бывшие подчиненные Николаева на допросах показали, что в июне 2017 года именно глава ИК-1 и его заместитель «дали добро» на проведение «воспитательной» работы с Евгением Макаровым. После экзекуции руководству колонии передали видеозапись издевательств – как отчет о проделанной работе. Тем самым тюремщики заявили не только об участии своего руководства в преступлениях, но и о его организаторской роли.