«Лжеминёры» добрались до чиновников. А в перинатальном центре им. Алмазова снова видят спускающихся мам с грудничками

Волна спама о якобы заложенных бомбах на пятый день захлестнула чиновников: эвакуацию объявили в «Невской ратуше». В лечебных учреждениях также продолжают читать послания о возможном взрыве.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», клиническая ревматологическая больница №25 начала эвакуироваться около часа дня. К этому времени на Большую Подьяческую уже приехали оперативные службы. В учреждении «Фонтанке» подтвердили, что штатную работу приостановило анонимное послание, задерживаться в здании люди не собираются.

«Нас всех эвакуируют. Службы работают, но сколько продлится проверка – непонятно», – говорят сотрудники.

На выход попросили чиновников из «Невской ратуши». В Дегтярном переулке, в частности, располагаются комитеты по инвестициям, имущественных отношений, энергетики, юридический. По информации нашего издания, причиной прогулки также стало анонимное послание. С начала рабочей недели комитеты в рассылку не попадали, хотя в январе без «минирования» «Невской ратуши» не обошлось.

Очевидцы добавляют, что к выходу тянутся и мамы с новорождёнными детьми в медучреждении на улице Аккуратова. В понедельник, 18 февраля, им уже приходилось экстренно оставлять палаты после того, как в перинатальный центр ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова поступило анонимное послание. В пресс-службе учреждения пока не подтвердили эвакуацию.

В социальных сетях отмечают, что эвакуаций не избежали ТЦ «Елизаровский» на улице Бабушкина и Научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова. На телефонные звонки в учреждениях не ответили.

С полудня подышать свежим воздухом уже успели студенты ИТМО и СПбГУ. Под проверки попали несколько больниц в Калининском районе. Обо всех «заминированных» «Фонтанка» рассказывает в трансляции.