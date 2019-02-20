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Происшествия
20.02.2019 14:11
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«Лжеминёры» добрались до чиновников. А в перинатальном центре им. Алмазова снова видят спускающихся мам с грудничками

Волна спама о якобы заложенных бомбах на пятый день захлестнула чиновников: эвакуацию объявили в «Невской ратуше». В лечебных учреждениях также продолжают читать послания о возможном взрыве. 

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», клиническая ревматологическая больница №25 начала эвакуироваться около часа дня. К этому времени на Большую Подьяческую уже приехали оперативные службы. В учреждении «Фонтанке» подтвердили, что штатную работу приостановило анонимное послание, задерживаться в здании люди не собираются. 

«Нас всех эвакуируют. Службы работают, но сколько продлится проверка – непонятно», – говорят сотрудники. 

На выход попросили чиновников из «Невской ратуши». В Дегтярном переулке, в частности, располагаются комитеты по инвестициям, имущественных отношений, энергетики, юридический. По информации нашего издания, причиной прогулки также стало анонимное послание. С начала рабочей недели комитеты в рассылку не попадали, хотя в январе без «минирования» «Невской ратуши» не обошлось

Очевидцы добавляют, что к выходу тянутся и мамы с новорождёнными детьми в медучреждении на улице Аккуратова. В понедельник, 18 февраля, им уже приходилось экстренно оставлять палаты после того, как в перинатальный центр ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова поступило анонимное послание. В пресс-службе учреждения пока не подтвердили эвакуацию. 

В социальных сетях отмечают, что эвакуаций не избежали ТЦ «Елизаровский» на улице Бабушкина и Научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора Поленова. На телефонные звонки в учреждениях не ответили. 

С полудня подышать свежим воздухом уже успели студенты ИТМО и СПбГУ. Под проверки попали несколько больниц в Калининском районе.  Обо всех «заминированных» «Фонтанка» рассказывает в трансляции


© Фонтанка.Ру

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