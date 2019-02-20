Две женщины на Московском попали под автобус. Обе госпитализированы, одна - с тяжелыми травмами

Под колесами рейсового автобуса в Московском районе Петербурга 20 февраля пострадали двое пешеходов. Их доставили в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 12:10 на регулируемом пешеходном переходе на пересечении Московского проспекта и Авиационной улицы. Мужчина, управляя автобусом №187, сбил двух женщин-пешеходов.

В результате ДТП женщина лет 50 на вид получила тяжелые травмы, а вторая пострадавшая – легкие.

«Лужа крови на асфальте – жутковато. Обувь под автобусом осталась», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец Александр. «Двое. Один под ним, за передним колесом, второй сбоку», – добавляет Максим.

Обстоятельства произошедшего выясняются, ГИБДД ведет проверку.