Таблетки отправились за границу. Петербургский фармкластер отчитался об экспортном ускорении

Освоившись на рынке СНГ, петербургские фармпроизводители начинают осваивать страны Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Но настоящего прорыва не случится без господдержки, утверждают игроки.

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2018-й год оказался более успешным для петербургского фармкластера, нежели предыдущий. Как следует из данных Петростата, заводы Северной столицы увеличили выпуск лекарств на 9,3% в деньгах и на 10,4% в штуках. Рынок почти отыграл падение 2017 года, когда объемы в денежном выражении сократились на 7%. Но результатов 2016-го пока не достиг. 2019 год обещает быть более удачным – поможет запуск новых мощностей, новые преференции при госзакупках и выход на зарубежные рынки.

Лидером роста стала компания «Биокад», чья выручка 2018 году выросла на 39,5%, до 21,7 млрд рублей, сообщил глава компании Дмитрий Морозов. Рост финансовых показателей обеспечили продажи препаратов для терапии онкологических заболеваний (увеличились на 26% до 16,5 млрд рублей) и аутоиммунных заболеваний (увеличились в четыре раза до 3,3 млрд рублей).

Десятую часть выручки принес экспорт. Всего компания продала за рубеж препаратов на 2 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем в 2017 году. Половина иностранных поставок пришлась на СНГ. Но самый высокий прирост продаж наблюдался в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечают в «Биокаде».

Сейчас «Биокад» поставляет продукцию в 21 страну мира, но не собирается останавливаться на достигнутом. Компания строит предприятие в финском Турку, а также готовиться расширять присутствие в рамках модели трансфера (то есть размещение производства на местном заводе по технологии российской компании). Производитель уже выпускает лекарства на партнёрском предприятии в Марокко. Трансфер технологии идет в Шри-Ланке и может быть также запущен в Мексике. К середине следующего года компания определится с моделью работы в Китае.

Иностранные продажи стали одним из главных драйверов роста и для компании «Полисан» рассказал ее коммерческий директор Дмитрий Борисов. По его словам, в 2018 году производитель отгрузил на 10% больше продукции в деньгах, но только на 2% в упаковках. «Рост был в основном за счет экспорта, который вырос на 15%», – прокомментировал он. Всего поставки за рубеж принесли компании 16,5% выручки, что на 2,6 процентных пункта больше, чем годом ранее. Но 75% по-прежнему приходится на страны СНГ, и только 25% – на дальнее зарубежье.

«Активный Компонент», специализирующийся на выпуске фармацевтических субстанций, увеличил продажи в 2018 году на 15%, как рассказал президент компании Александр Семёнов. Помог вывод новых продуктов и увеличение присутствия на внутреннем рынке. Экспорт также вырос на 15% и остался на уровне 6% от оборота. В перспективе нескольких лет компания планирует существенно нарастить эти объемы, в первую очередь, за счет запуска новой производственной площадки в Пушкине.

Поводом для оптимизма являются изменения в законе «Об обращении лекарственных средств», которые помогут упростить отгрузки российских лекарственных субстанций в другие страны. Как следует из данных портала regulation.gov, Минпромторг 18 февраля начал подготовку такого документа. Как пояснил Александр Семёнов, государство будет выдавать российским компаниям документ, подтверждающий, что выпуск фармсубстанции осуществлен по правилам надлежащей производственной практики (GMP). «Для готовых лекарств механизм действует с 2014 года, но на субстанции правило не распространялось ранее», – рассказал топ-менеджер. Из-за этого компании могли поставлять продукцию только тем иностранным предприятиям, которые выпускают препараты для российского рынка. По словам Александра Семёнова, сейчас «Активный Компонент» экспортирует субстанции в Белоруссию и Сербию. При этом компания прошла аудит в Словении, США, Франции и Польши и сможет начать отгрузки в эти страны, если поправки Минпромторга вступят в силу.

В 2019 году «Активный Компонент» рассчитывает на ускорение роста до 20%. Главным подспорьем помимо экспорта станут новые правила госзакупок, согласно которым преференции получат компании, которые используют российское сырье при выпуске лекарств. «Мы подали заявку в торгово-промышленную палату Петербурга по 19 субстанциям, чтобы получить статус локальной продукции. Таким образом, наши покупатели смогут подтвердить, что использовали отечественное сырье», – сказал он.

«Продавать за рубеж выгодно, так как цены в других странах на аналогичные лекарства, как правило, выше чем в России», – соглашается Петр Родионов, глава «Герофарма», который специализируется на производстве инсулинов. В конце прошлого года компания запустила вторую очередь своего предприятия в Петербурге. Увеличение объемов и вывод на рынок двух новых препаратов позволит ей ускорить темпы роста с 10% в 2018 году до 25% в 2019-м.

А вот поставки за рубеж растут не так стремительно, как хотелось бы. Экспорт принес «Герофарму» около 15% выручки. Но доля по сравнению с прошлым годом сократилась, поскольку он оказался в числе российских игроков, на которые наложила санкции Украина. Но компания намерена взять реванш. Производитель подписал соглашение о трансфере своих технологий в Казахстан, а также ведет переговоры с Кубой и рядом стран Юго-Восточной Азии. «Но процедура получения доступа на рынок занимает от полутора до трех лет. Так что эффект это даст только в 2021-23 годах», – отмечает Петр Родионов.

Несмотря на успехи по развитию экспорта, участники рынка сомневаются, что смогут расти так, как того хочет государство. Стратегия развития фармацевтического рынка до 2030 года предполагает, что за 10 лет объемы зарубежных поставок должны увеличиться в пять раз. Успех на внешних рынках сопутствует тем игрокам, которые имеют технологию полного цикла и инвестируют в новые продукты и в их регистрацию, говорит председатель правления союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант. «Продавать заграницей имеет смысл только оригинальные препараты. На рынке дженериков с Китаем и Индией не удастся конкурировать», – подчеркивает он.

Но производство таких препаратов невозможно без самостоятельного производства субстанций. Сейчас их рынок составляет около 70 млрд рублей в год, то есть менее 5% от общего рынка лекарств (1,5 трлн рублей). По мнению Захара Голанта, упрощение экспорта такой продукции позволит увеличить производство внутри страны и будет способствовать притоку инвестиций. Кроме того, это послужит интересам не только производителей субстанций, но и игроков, которые выпускают готовые лекарства в России, а на зарубежные рынки выходят по модели трансфера технологий. Они не только обучают партнеров своим ноу-хау, но и предоставляют им исходные материалы для выпуска препаратов.

Петр Родионов, напротив, считает, что текущих усилий правительства по упрощению экспорта для субстанций недостаточно для резкого увеличения его объемов. По его мнению, государство должно поддерживать самое сложное и затратное – клинические исследования на зарубежом, которые позволят подтвердить соответствие российской продукции местным стандартам. «Иначе со сложными молекулами на другие рынки не выйти», – подчеркивает он. Сейчас государство выделяет субсидии лишь для клинических исследований в России.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»