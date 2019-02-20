Остывшие чувства привели петербурженку в колонию за убийство возлюбленной. 15 ударов оценили в девять лет

В колонию строгого режима за убийство сожительницы в Петербурге суд отправил 22-летнюю Анастасию Налбандян. Из-за любовной тоски девушка опустила на голову возлюбленной «твердый тупой предмет» 15 раз.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, на заседании в Василеостровском районном суде 20 февраля Налбандян показания давать отказалась, но вину свою полностью признала. Девять лет колонии она получила за убийство в съемной квартире на улице Кораблестроителей 2 августа прошлого года. Как ранее писала «Фонтанка», тело 31-летней петербурженки с многочисленными ранами на голове и следами побоев по всему телу нашли в ванне, а сожительницу убитой задержали позже в Краснодарском крае, откуда она родом. При задержании она не стала отрицать свою связь с убитой, мотивом послужили остывшие чувства между девушками.