«Определитесь уже!» Бизнесмены не поняли, с кем говорил Путин об их проблемах

Тезисы выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием вселили надежду в бизнесменов. Он как минимум в курсе их проблем, а может - чем черт не шутит - и правда хочет помочь.

Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

В своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Путин в очередной раз произносил лозунги в пользу бизнеса. "Защитить и помочь!" – требует президент. "Просто не мешайте", – уже на автомате отвечают предприниматели.

По краю лезвия

"Бизнес не должен постоянно ходить под статьей и чувствовать риск", – заявил Владимир Путин. В его глазах это значит отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства. При расследовании экономических дел нужно ограничивать поводы для того, чтобы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Кроме того, необходимо пересмотреть критерии уголовного преследования бизнеса, включая определение «группа лиц по предварительному сговору».



Но президент тут же кается. "Пока ситуация не меняется», – отмечает он. «40% возбужденных в отношении предпринимателей дел не доходят до суда». Верховному суду и Генпрокуратуре теперь надо представить Путину предложения для решения проблемы затягивания сроков расследования по экономическим преступлениям.

В понимании своего народа президенту не откажешь. Трудно найти тему, которая нашла бы в сердцах предпринимателей больший отклик, чем эта. За последний доступный в статистических данных период – 2017 год – по всей стране под стражу или – если повезет – под домашний арест попало 24 748 человек, проходящих по экономическим преступлениям. Причем суды удовлетворяют ходатайства следователей в 90% случаев. То есть, если на тебя есть дело, ты почти точно оказываешься как минимум оторван от бизнеса.

Примечательно, что реально тех, чьи дела все же дошли до суда за тот же год, – всего 4 062. То есть пять из шести оказывающихся за решеткой предпринимателей не то что не будут признаны виновными – там и дела-то никакого, выясняется нет. Но люди сидят, порой годами.

Предприниматели, с которыми "Фонтанка" успела обсудить тезисы президента, удивляются, мол, интересно, кому именно Владимир Путин обращает слова о том, что давление на бизнес мешает экономике страны достигать масштабных задач. Кому приводит статистику о том, что на каждого потерявшего бизнес из-за возбуждения дела предпринимателя приходится 130 сотрудников, которые лишились работы?

Уж не сам ли с собой он говорит? Ведь примерно то же самое и почти теми же словами и, главное, перед теми же самыми людьми он заявлял и год, и два, и три назад. Но предпринимателей по одному только подозрению или заявлению конкурентов продолжают сажать, надевают наручники, помещают в клетку в помещении суда.

Сергей Федоров, Ассоциация промышленников и предпринимателей Петербурга:

- Мы всецело поддерживаем президента: надо навести порядок в действиях полиции. Согласны с тезисом, что, посадив одного предпринимателя, еще 130 человек лишишь работы. Другое дело: президент говорит об этом уже не в первый раз. А в зале сидят и слушают все те же люди, например глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин.

Всеволод Хмыров, председатель совета директоров СРО «Санкт-Петербургская ассоциация рециклинга»:

- Когда слышишь повторяющуюся из года в год в 15-й раз декларацию о намерениях, вряд ли что-то способно зашевелиться в ответ. А хотелось бы услышать, например, конкретику по прокурорскому надзору. Почему сейчас прокуратура закрывает всех, на кого укажет следствие, без разбору? Что за ерунда происходит с мерой пресечения? У человека забрали загранпаспорт, оставили его нищим – за какую границу он сможет выехать, чем повлиять на следствие? Пока складывается впечатление, что царь хороший, это опричники у него плохие.

Предприниматель, инвестор Дмитрий Костыгин:

- Я могу только приветствовать такие послания от президента. Действительно, наше государство взяло курс на либерализацию в вопросе уголовного преследования бизнесменов, чаще сажают не в СИЗО, а под домашний арест. Потом после титанических усилий адвокатов могут даже выпустить под залог, как в моем случае. Но в целом все еще сажают, и очень много. По статистике Титова, против бизнесменов в России сейчас возбуждено больше 200 000 дел. Кстати, по самому громкому делу последнего времени – Baring Vostok – решили все же вернуться к традиционному подходу, и менеджеры фонда отправились в СИЗО.

Теперь осталось, чтобы послание президента помимо силовиков услышали все те, кто добивается возбуждения этих самых уголовных дел. Например, крупнейшие финансовые группы. И главные госкорпорации. Тот же Герман Греф, несмотря на то что поддержал Майкла Калви, не может не знать, что его подчиненные ежегодно инициируют сотни уголовных дел против заемщиков.

Сергей Бодрунов, директор Института нового индустриального развития им. Витте:

- Система надзорного управления у нас в стране состоит из функций и инструментария. Сегодня президент предложил резко изменить инструментарий: инструкции и уложения, на основе которых работают надзорные органы. Необходимо убрать из рук правоохранителей инструменты, которыми они пользуются для неправомерного давления на бизнес. А это десятки нормативных актов и инструкций. Необходимо убрать эти все фолианты, разработав единую систему требований к бизнесу, а потом работать с ней.

Сегодня в погоне за показателями, а иногда и преференциями негосударственного, личного характера следователи не думают о последствиях для бизнеса и экономики страны. Опираясь на статистику о том, что за год у нас заключается под стражу около 24 тысяч предпринимателей по экономическим статьям, из которых лишь каждый шестой в итоге оказывается действительно виновным, можно подсчитать, какие потери от этого несет государство. Ведь по словам президента, на каждого потерявшего бизнес из-за возбуждения дела предпринимателя приходится 130 сотрудников, которые лишились работы. У каждого из них в семье минимум три едока. А значит, без денег остаются под 10 миллионов граждан только по этой причине. Их всех приходится в той или иной степени содержать государству.

Ни нашим, ни вашим

Другие тезисы Владимира Путина также нашли отклик в сердцах предпринимателей.

- Освободить застройщиков, которые строят соцобъекты, от налога на прибыль и НДС

Илья Еременко, генеральный директор Setl City:

"Безусловно, это был бы справедливый шаг и существенная поддержка строительному комплексу, тем его участникам, которые проявляют ответственность, несут социальную нагрузку и реализуют проекты с большим количеством детских садов, школ. У компании Setl City на сегодня в строительстве находятся 20 соц. объектов, еще с десяток – в стадии проектировния. Их площадь – более 100 тыс. м2. Экономия могла бы исчисляться сотнями миллионов".

- Все законодательство нужно отстроить под новую технологическую реальность, оперативно принять законопроекты в сфере цифровой экономики.

"Главное, что я услышал сегодня в послании – это слова о технологическом развитии России. Об этом и раньше говорили, но лишь сейчас четко определены приоритеты: без развития технологий не получится достичь результатов, к которым мы стремимся. Речь не только о промышленности. Так или иначе это касается и социальной сферы и даже вопросов обороноспособности страны. По моему убеждению, деньги на технологический прорыв у нашей страны есть".

Сергей Бодрунов, директор института нового индустриального развития им. Витте:

- С 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу.

Всеволод Хмыров, председатель совета директоров СРО «Санкт-Петербургская ассоциация рециклинга»:

"Что касается нормативных актов, которые хотелось бы пересмотреть в первую очередь – это в основном федеральные документы. Требования Роспотребнадзора и Росприродназдора, система ГОСТирования. На местном, петербургском уровне больше требуется ясность и прогнозируемость действий власти. То ларьки можно ставить, то нельзя, то разрешают торговать селедкой и мясом на улице, то запрещают… Определитесь уже!»

Сергей Федоров, ассоциация промышленников и предпринимателей Петербурга:

"Если до 2021 года действительно будет выполнено пожелание прекратить действие внутренних инструкций госслужащих, препятствующих работе бизнеса — мы придем наконец к самому светлому будущему и зияющим вершинам. У одних только пожарных сейчас таких инструкций, вдумайтесь, 12 тысяч! Что бы хотелось отменить в первую очередь? Знаменитое постановление федерального правительства №442 от 2012 года. Оно позволяет с бизнеса, у которого нет своего договора на подключение к сетям, брать плату за электричество, исходя из диаметра кабеля. Альтернатива — оформить договор на подключение с сетевой компанией. Один из участников нашей ассоциации сейчас ставит эксперимент: обратился в "Ленэнерго", прошло четыре месяца, а воз и ныне там. Мне доводилось подключаться к электросетям в Европе — так там сетевые компании настолько заинтересованы в платежах потребителей, что приходят по первому обращению: только скажите, куда вам подключить наш кабель?".

Иван Черных, Алексей Дмитриев,

"Фонтанка.ру"