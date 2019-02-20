Путин представил новейший вид оружия гиперзвуковую ракету «Циркон»
О разработках Российской Федерацией новых видов вооружения рассказал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 20 февраля. В частности – о новой сверхзвуковой ракете.
«Еще одна новинка: ракета «Циркон» морского базирования скоростью 9 махов, готовая для использования в существующей инфраструктуре «Калибра», – заявил он.
По словам главы государства, это перспективная разработка. Использовать ракету можно будет для поражения морских и наземных целей.
Также глава государства отметил, что в этом году началось серийное производство ракетных комплексов «Авангард» и «Сармат», а весной будет спущена на воду первая подлодка-носитель «Посейдон».
«Новейшее оружие "Пересвет" и "Кинжал" уже показало свою эффективность», – заключил он.
В течение послания Владимир Путин не единожды повторял, что Россия может быть лишь суверенным государством, а также заявил, что хочет дружеских взаимоотношений с другими странами, но не всегда представители других государств это понимают и зачастую ведут себя вовсе иначе, в том числе вводя санкции.
«Для устойчивого развития нам нужен мир», — заверил всех в завершение своей речи Путин.
Справка:
Напомним, в 2018-м Путин в послании к Федеральному собранию говорил о социально-экономическом развитии страны и вопросах обороноспособности. В том числе представил много новейших разработок. Последняя часть вызвала наибольший отклик — в особенности за рубежом. Россию начали обвинять в нарушении международных договоров.