Путин представил новейший вид оружия гиперзвуковую ракету «Циркон»

О разработках Российской Федерацией новых видов вооружения рассказал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 20 февраля. В частности – о новой сверхзвуковой ракете.

«Еще одна новинка: ракета «Циркон» морского базирования скоростью 9 махов, готовая для использования в существующей инфраструктуре «Калибра», – заявил он.

По словам главы государства, это перспективная разработка. Использовать ракету можно будет для поражения морских и наземных целей.

Также глава государства отметил, что в этом году началось серийное производство ракетных комплексов «Авангард» и «Сармат», а весной будет спущена на воду первая подлодка-носитель «Посейдон».

«Новейшее оружие "Пересвет" и "Кинжал" уже показало свою эффективность», – заключил он.

В течение послания Владимир Путин не единожды повторял, что Россия может быть лишь суверенным государством, а также заявил, что хочет дружеских взаимоотношений с другими странами, но не всегда представители других государств это понимают и зачастую ведут себя вовсе иначе, в том числе вводя санкции.

«Для устойчивого развития нам нужен мир», — заверил всех в завершение своей речи Путин.