Центробанк нашел признаки вывода активов из Международного банка Санкт-Петербурга

Назначенная ЦБ РФ временная администрация Международного банка Санкт-Петербурга установила вывод активов из кредитного учреждения. Он происходил путем передачи банком прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, а также приобретения неликвидных активов. Об этом сообщили 20 февраля в Центробанке.

«По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 10,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 23,9 млрд рублей, – говорится в сообщении ЦБ. - Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».

Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) входил во вторую сотню рейтинга банков. ЦБ объявил о вводе временной администрации в МБСП 15 октября 2018 года. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков». Администрация должна была оценить активы и обязательства петербургского банка и сделать выводы о его дальнейшей судьбе. 31 октября было принято решение об отзыве лицензии.