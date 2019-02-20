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Бизнес
20.02.2019 13:37
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С перевозчика С-400 в Китай требуют 11 млрд рублей. О потере зенитных ракет после шторма в Ла-Манше заявлял глава «Ростеха» Чемезов

Компания «Рособоронэкспорт» подала два иска к петербургскому морскому агентству «Балтик Транс-порт», которое фрахтовало суда для перевозки зенитных систем С-400 в Китай. Одно из них попало в шторм в Ла-Манше, залитые водой ракеты пришлось уничтожить. Сумма требований составляет 11 млрд рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, компания «Балтик Транс-порт» выступала оператором сухогрузов Ocean Lord, Ocean Power и «Никифор Бегичев», которые с декабря 2017 года совершали переходы из российского порта «Усть-Луга» в китайский «Тяньцзинь». 3 января 2018-го «Никифор Бегичев» попал в шторм в проливе Ла-Манш, перевозимое оборудование залило морской водой.

На выставке вооружений IDEX-2019, которая проходит в эти дни в Абу-Даби, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что на борту судна находились зенитные управляемые ракеты, их после аварии пришлось уничтожить.

Контракт России и Китая на поставку С-400 «Триумф» заключен в 2014 году. Стороной договора выступает «Рособоронэкспорт» – единственный государственный посредник по экспорту продукции военного назначения. Он входит в госкорпорацию «Ростех». Изготовителем С-400 является концерн «Алмаз-Антей». Перевозка была застрахована компанией «Независимая страховая группа».

Как следует из картотеки Арбитражного суда Москвы, «Рособоронэкспорт» выставил «Балтик Транс-порт» счет на взыскание убытков в размере около 165 млн долларов и 1 млн 790 тыс. евро фрахта. Третьими лицами в делах заявлены «Независимая страховая группа» и «Алмаз-Антей». Стороны заявили ходатайство о закрытом процессе, оно было удовлетворено.

Федеральные СМИ 20 февраля со ссылкой на директора по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктора Кладова сообщили, что «Алмаз-Антей» начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика.

«Балтик Транс-порт» основана в 2014 году, зарегистрирована в Кингисеппе. Занимается агентированием морских судов на Северо-Западе России, экспедированием грузов, фрахтует суда для международных перевозок. Годовая выручка за 2017-й превышает миллиард рублей, чистая прибыль составила чуть более 20 млн. Во столько же оцениваются активы компании.

С декабря 2017 года, то есть времени начала поставок С-400 Китаю, совладельцами «Балтик Транс-порт» в равных долях выступают предприниматели Евгений Рогозин и Александр Малахов, он же занимает пост генерального директора. Компания имеет признаки аффилированности с «Ростехом». Малахов до 14 февраля 2019 года руководил компанией «Элади», принадлежащей кипрскому офшору «Холисбридж Холдингс». Он является частью госкорпорации. В частности, указан в списке аффилированных лиц концерна «Калашников» и других дочерних структур «Ростеха».


© Фонтанка.Ру

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