«Мы не заинтересованы в конфронтации, но наши партнеры этого не замечают». Путин – о взаимоотношениях с США

Владимир Путин не хочет, чтобы Россия конфликтовала с США, но американцам надо посчитать возможности нашего оружия и потом принимать решения. Об этом он сообщил в рамках послания к Федеральному собранию 20 февраля.

«Среди правящего класса США многих таких, кто увлечен идеей превосходства над всем миром. Они могут думать, как хотят, но считать ведь они умеют (скорость и дальность нашего оружия), а потом уже [пусть] принимают решения, угрожающие России», – заявил глава государства.

Он добавил, что Россия готова к диалогу, но стучаться в закрытые двери больше не будет: «Мы не заинтересованы в конфронтации, но наши партнеры этого не замечают».

«Политику США вряд ли можно назвать дружественной. Продолжаются антироссийские акции, Штаты вводят незаконные санкции, демонтируются нормы международного права», – заключил он.