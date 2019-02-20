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Власть
20.02.2019 13:33
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Путин: Время подлёта ракеты до Москвы 10-12 минут. Мы будем вынуждены ответить зеркально

Президент России отдельно разобрал вопрос выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во время обращения к Федеральному собранию 20 февраля. Он отметил, что с момента заключения договора в 1987 году произошли серьезные изменения. 

«Многие страны продолжают развивать этот вид вооружения, кроме России и США. Мы сами себя связали, ограничили. Надо было американцам так по-честному и сказать и выйти из договора. А как они действуют? Сами все нарушают и назначают виновных», – заявил Путин, добавив, что «сателлиты США им подхрюкивают». 

/kremlin.ru/

Президент РФ выразил обеспокоенность ракетными комплексами американцев, которые размещаются в Европе. 

«Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если они будут произведены и поставлены – а у США такие планы – это резко обострит ситуацию, создаст для России угрозу. Время подлета до Москвы – 10-12 минут. Мы будем вынуждены предусмотреть и зеркальные, и асимметричные действия. Россия будет вынуждена создать и развернуть средства вооружения в отношении не только тех территорий, где находятся ракеты, но и где находятся центры принятия решений по угрожающим нам ракетным комплексам. Эти вооружения будут соответствовать тем угрозам, которые будут направлены против нас», – предупредил Путин.

Справка:

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД и начинают процесс выхода из договора, который будет завершен через полгода. Ранее Вашингтон возложил ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвал Россию признать совершенные нарушения, в частности в ходе испытаний ракеты 9М729, дальность действия которой якобы нарушает положения соглашения.

2 февраля Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в ответ на действия США заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДРСМД. Президент также поддержал предложение военного ведомства начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

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