Путин: Время подлёта ракеты до Москвы 10-12 минут. Мы будем вынуждены ответить зеркально

Президент России отдельно разобрал вопрос выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) во время обращения к Федеральному собранию 20 февраля. Он отметил, что с момента заключения договора в 1987 году произошли серьезные изменения.

«Многие страны продолжают развивать этот вид вооружения, кроме России и США. Мы сами себя связали, ограничили. Надо было американцам так по-честному и сказать и выйти из договора. А как они действуют? Сами все нарушают и назначают виновных», – заявил Путин, добавив, что «сателлиты США им подхрюкивают».

Президент РФ выразил обеспокоенность ракетными комплексами американцев, которые размещаются в Европе.

«Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если они будут произведены и поставлены – а у США такие планы – это резко обострит ситуацию, создаст для России угрозу. Время подлета до Москвы – 10-12 минут. Мы будем вынуждены предусмотреть и зеркальные, и асимметричные действия. Россия будет вынуждена создать и развернуть средства вооружения в отношении не только тех территорий, где находятся ракеты, но и где находятся центры принятия решений по угрожающим нам ракетным комплексам. Эти вооружения будут соответствовать тем угрозам, которые будут направлены против нас», – предупредил Путин.