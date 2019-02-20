Becar займется управлением и техобслуживанием апартаментов в Сколково

фото предоставлено компанией Бекар

Компания Becar выиграла тендер на управление и техобслуживание трех кварталов в Инновационном центре "Сколково".

Фонд «Сколково» провел открытый тендер по выбору управляющей компании (УК) для кварталов апартаментов, находящихся в собственности дочернего общества Фонда. Конкурс прошел в рамках стратегии по привлечению профессиональных операторов для управления недвижимостью на территории ИЦ «Сколково».

Критериями конкурса были не только стоимость эксплуатации, но и опыт компании по коммерческому управлению и техобслуживанию недвижимости. На открытом тендере победила компания Becar, перед которой теперь стоит задача наладить работу по сдаче в аренду юнитов совокупной площадью более 46 тыс.кв.м, в трех кварталах, а также по работе с арендаторами. Параллельно УК отвечает за уровень техобслуживания, включая уборку, эксплуатацию инженерных систем и вывоз мусора.

Мотивация Becar завязана на рост заполняемости и выручки от аренды апартаментов. Добиться этого компания собирается, добавив к текущей системе управления подходы из отрасли hospitality: развитие сервисной инфраструктуры, time management и обратную связь от резидентов.

Александр Ададуров, вице-президент по инвестициям и управлению активами в недвижимости Фонда «Сколково»: «Фонд «Сколково» впервые решился отдать такой большой объем работ одному оператору. Для нас это ответственный шаг. С одной стороны, мы выбрали компанию, чьи компетенции в сфере управления недвижимостью гораздо выше наших собственных. С другой – ошибка в выборе может серьезно сказаться на наших резидентах. Хотим пожелать команде Becar удачи».

Мария Онучина, управляющий директор РМ Becar Asset Management: «Управление апартаментами и отелями приоритетное направление бизнеса Becar. Специалисты компании наработали огромный опыт, пополнив портфель знаковыми проектами. Отрадно, что в тендере по выбору УК во главу угла ставился именно этот критерий, а не только стоимость услуг. Сервисный подход, присущий отельному бизнесу, мы собираемся применить и при управлении кварталами апартаментов в ИЦ «Сколково». Сервисность здесь проявляется не столько как индивидуальная работа с резидентами, привлечение арендаторов или наполнение необходимой инфраструктурой, сколько как умение эксплуатировать апартаменты на уровне отельной компании. Так, уже сегодня для резидентов доступно разработанное Becar мобильное приложение «Кайдзен» в FM (Facility Management), где клиенты получают моментальную обратную связь от УК по любым вопросам».

Компания Бекар