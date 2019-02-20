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20.02.2019 13:52
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В России готовят новый ГОСТ для реагентов. Они не должны пылить, бить стекла и разъедать авто

В России готовят новый ГОСТ для реагентов. Они не должны пылить, бить стекла и разъедать авто

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

РосдорНИИ Министерства транспорта России подготовил проект нового ГОСТ, предъявляющего более актуальные и строгие требования к противогололедным реагентам. Сейчас документ проходит рецензирование в Росавтодоре, утвердить его планируют в октябре 2019 года.

Как сообщает 20 февраля газета «Коммерсантъ», новый стандарт впервые на национальном уровне ограничит размеры гранул твердых противогололедных материалов. Они не должны превышать 8 мм, частиц размером 4-8 мм в смеси должно быть не более 15%, размером 1-4 мм – не менее 75%, а размером менее 1 мм – не более 10%. Как отмечают в Ассоциации зимнего содержания дорог, которая выступила заказчиком нового ГОСТ, слишком мелкие частицы превращаются в илистую жижу, а весной – в пыль, слишком крупные же долго плавят лед и могут побить стекла автомобилей.

Новый ГОСТ устанавливает более строгие требования и к коррозионной активности реагентов. Этот показатель определяют, погружая металлические пластины в раствор с реагентом на сутки и затем замеряя, сколько массы потерял металл из-за коррозии. Сейчас допускается потеря 1,1 мг на квадратный сантиметр в сутки. Новый ГОСТ предусматривает лимит в 0,4 мг/кв. см для дорог первой категории и мостов и 0,8 мг/кв. см для остальных.

Помимо этого, стандарт вводит вид двухфазного реагента – смесь твердого и жидкого веществ. Требования к химическому составу реагентов в документе не затрагиваются: влияние дорожной химии на организмы и окружающую среду и класс их химической опасности проверяют в ходе государственной экологической эксперты и других тестов перед допуском производителей к тендерам.

Сейчас требования к дорожным реагентам прописаны в «Отраслевых дорожных нормах» 2003 года и межгосударственном стандарте ГОСТ 2015 года. Однако первый документ за 15 лет серьезно устарел, и его нормы уже почти не применяются, отмечают в Ассоциации зимнего содержания дорог. А действующий ГОСТ разрабатывали власти Казахстана в рамках Таможенного союза сразу для нескольких стран и сформулировать все необходимые требования в нем не удалось.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов, поработав лопатой на субботнике, заявил о возможном возврате к применению реагентов. Вице-губернатор Николай Бондаренко подчеркнул, что окончательное решение будет принято только после консультаций с экспертами и опроса горожан.

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