СМИ: Азербайджанский школьник в 9 лет стал соседом Дмитрия Медведева на Рублевке

Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев завладел особняком на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Теперь его соседи — премьер-министр Дмитрий Медведев и самый богатый человек России Владимир Лисин. Об этом 20 февраля сообщается в расследовании «Проекта».

По данным издания, участок Алиева-младшего в коттеджном поселке «Сады Майендорф» составляет более 7 тыс. кв. м, а площадь самого особняка — 1,6 тыс. кв. м. Дом расположен рядом с большим Барвихинским прудом.

Сын президента постсоветской республики получил дом по договору дарения в 2007 году. Ранее особняк и участок принадлежали Арифу Пашаеву — азербайджанскому ученому-физику, которого называют представителем научной элиты Азербайджана. Кроме того, он — тесть главы государства.

Стоимость недвижимости в «Проекте» выяснить не смогли, так как договор дарения был оформлен еще в 2007 году, но похожий участок в этом поселке стоит 2,3 млрд рублей (около 35 млн долларов).

«Коттеджный поселок «Сады Майендорф», как и резиденция Медведева, названный так по фамилии царского офицера Михаила Майендорфа, покинувшего Россию с началом Первой мировой войны, расположен в 16 км от МКАД, вблизи санатория «Барвиха» Управделами президента. Также примерно в 10 км — официальная резиденция Владимира Путина «Ново-Огарево» и премьерская резиденция «Горки-9». Несколько раз продающиеся в этом поселке особняки признавались самыми дорогими в России и даже в мире», – отмечается в расследовании.

Дом в поселке есть и у старшей дочери президента Ильхама Алиева Лейлы. При этом Алиев-младший владеет и другой недвижимостью. По данным «Проекта», в 2009 году в возрасте 11 лет он также получил несколько особняков в Дубае за 44 млн долларов.