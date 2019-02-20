У кладбища в Барнауле микроавтобус снёс дорожников, разгружавших «Газель»

Вторая за двое суток смертельная авария с участием дорожных рабочих и техники в России. На этот раз – на Алтае, под Барнаулом.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, 20 февраля в 9:40 на 19 километре Павловского тракта, перед перекрёстком у Новомихайловского кладбища, 42-летний мужчина на автомобиле «Рено Трафик» сбил трёх дорожных рабочих, после чего врезался в стоящую «Газель» (ГАЗ-330232).

Один из пешеходов, мужчина 1956 года рождения, скончался на месте. Мужчина 1983 года рождения и молодой человек 1996 года рождения были доставлены в больницу. По некоторым данным, одного из пострадавших после оказания помощи отпустили домой.

«Рено Трафик» врезался в зад «Газели» (дорожной службы), которую разгружал погибший дорожник», – рассказывает Дмитрий в группе Barnaul 22 «ВКонтакте».

Видео: YouTube/Наши Новости

Напомним, 19 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области маршрутка влетела в КамАЗ дорожников. Погибли шесть человек.