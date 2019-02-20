Путин призвал депутатов и чиновников подумать, как облегчить визовый режим в России

Россия должна повышать туристическую привлекательность. Об этом 20 февраля заявил Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию.

«Интерес к России и нашей культуре огромен. С учетом успешного чемпионата мира нужно шире применять электронные визы, а также подумать, как упростить визовый режим», – заметил президент.

Что касается инфраструктуры, то в ближайшее время будут реконструированы более 60 аэропортов, заработает скоростная дорога Москва – Санкт-Петербург, напомнил глава государства.