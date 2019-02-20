Президент предложил обновить правовую базу контроля надзорной деятельности для бизнеса. Хоть это и «страшно»

Владимир Путин обратил внимание на российское бизнес-сообщество и его нелёгкую жизнь. В своём юбилейном обращении к Федеральному собранию 20 февраля он указал на огромное количество уголовных дел в отношении предпринимателей.

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей», – заявил Путин. Он отметил проблемы в законодательстве и предложил создать специальную цифровую платформу, чтобы предприниматели могли сказать о давлении на свой бизнес.

Кроме этого, президент отметил, что пора разобрать правовую базу контроля надзорной деятельности. С 1 января 2021 года он призвал отказаться от всех допотопных нормативных актов. За два оставшихся года базу нужно будет обновить – добавить важное, а старое «сдать в архив».

«Когда я предложил это коллегам, они ответили: «Страшно». Да, страшно. По некоторым ведомствам такие фолианты накоплены со времен покорения Крыма (не в 2014 году, а со времён Грибоедова). Я сомневаюсь, что даже сотрудники ведомств знают, что там написано», – с иронией отметил Путин.