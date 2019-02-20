Нулевой цикл и старинные артефакты

ПСК

Начался один из самых ответственных этапов строительства ЖК Nobelius – устройство фундамента. На месте будущего дома, на Выборгской ул., 4а, ведутся подготовительные работы для заливки фундаментной плиты.

Сейчас на месте будущего котлована выбирается грунт, которому предшествовал целый ряд специальных работ.

Во-первых, ЖК появится в окружении плотной исторической застройки. А значит, требуется дополнительное укрепление стенок будущего котлована, дабы обезопасить, как устойчивость соседний зданий, так и процесс строительства в целом. Во-вторых, близость зданий, следовательно, ограниченность площади стройки и перемещения техники, предписывают вдавливание свай в грунт, вместо их забивания.

Текущий этап выглядит так: свайное поле завершено – все сваи установлены на свои места, и на этом участке выбирается грунт, вместе с которым постепенно демонтируются укрепляющие шпунтованные ограждения. В марте начнется заливка первой части фундамента.

Вместе с грунтом на поверхность поднимаются многочисленные свидетельства дореволюционных времен. Например, части соединений, кирпичи, гвозди, скобы и металлические части, оставшиеся здесь с того периода, когда рядом было литейное производство. Некоторые из предметов сохранили маркировку и клейма выпускавших их заводов Российской Империи. До монет и чего-либо ценного дело пока не дошло, но учитывая, какой объем почвы предстоит извлечь, такая вероятность не исключается. ЖК Nobelius появится на месте, где история, в прямом смысле, находится прямо под ногами.

На вопросы о ценах, квартирах в наличии, способах покупки и общей концепции проекта с удовольствием ответят в офисе продаж на ул. Выборгская, д.4 или по телефону (812) 424-18-61.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/