Путин: Россия создаст свой «чистый бренд», чтобы не так, как за границей

Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил чиновникам создать национальный бренд экологичной продукции. Такое заявление он сделал 20 февраля, выступая в Гостином дворе в Москве.

«У нас огромные природные возможности. Поручаю правительству создать защищенный бренд экологически чистой, зелёной продукции», – заявил Путин. «На внешнем рынке пойдет влет, за границей вообще ничего чистого не осталось», – сказал глава государства.

Он также заметил, что у России должен быть собственный набор агротехнологий, чтобы сохранить агробезопасность: «Благодаря разработкам ученых обеспечили себя российской пшеницей, и специалисты подтвердят, насколько это важно».