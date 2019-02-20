Идеальный шторм. Что у Чемезова утонуло в Ла-Манше

Оператором аварийной перевозки С-400 в Китай оказалась связанная с «Ростехом» компания из Петербурга. К ней предъявлены иски на 11 млрд рублей.

скриншот из презентации флота/АО «ХМТП»

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что предназначенные для Китая зенитные ракеты пришлось уничтожить после шторма в Атлантике и нужно изготавливать новые. Виновником потерь сочтено морское агентство, совладелец которого до 14 февраля получал зарплату в связанной с «Ростехом» фирме.

Об уничтожении ракет глава «Ростеха» сообщил на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби, когда его спросили о поставках комплекса С-400 «Триумф» зарубежным государствам. Первым заказчиком был Китай, он приобрел два полка С-400. По словам Чемезова, поставка должна завершиться в 2020 году. И, судя по его реплике, до сих пор недопоставлен первый полк.

«Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти [зенитные управляемые] ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — сказал он (цитата по РБК) и добавил, что в настоящее время в России изготавливаются новые ракеты. Их отправят Китаю до конца 2019 года.

Заявление Чемезова вызвало неоднозначную реакцию. Очевидно, он имел в виду эпизод годичной давности. Поставка С-400 Китаю была окутана тайной, новости выдавались со значительной задержкой через ТАСС. Утром 18 января 2018-го информагентство сообщило о начале исполнения Москвой поставки С-400 по контракту 2014 года.

«Исполнение контракта началось, первое судно вышло в Китай», – цитировало СМИ источника.

На следующий день, 19 января 2018 года, официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева признала, что исполнение контракта началось не совсем по плану. Часть комплектующих С-400 получила повреждения при шторме.

«В рамках исполнения контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта «Усть-Луга» вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое по пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш. Судно вернулось в Усть-Лугу, в настоящее время ведется оценка пострадавшего имущества, после завершения всех процедур неповрежденное имущество будет отправлено заказчику на том же судне, – уточняла Воробьева.

Первый полковой комплект С-400 поставлялся Китаю как минимум тремя сухогрузами. С двумя из них проводили причудливые манипуляции.

Судно Ocean Lord под флагом Либерии отправилось из Усть-Луги, по данным Marinetraffic, 19 декабря 2017 года. Оно дошло до Южно-Китайского моря, где 5 февраля 2018-го в Автоматическую идентификационную систему (AIS), установленную на борту, были внесены изменения. Ocean Lord замаскировался под танкер и под таким обозначением 9 февраля пришел в китайский порт Тяньцзинь, называемый морскими воротами Пекина. На маскировку обратил внимание в своем Twitter частный расследователь из Канады Стефан Уоткинс.

Следующим в очереди был российский сухогруз «Никифор Бегичев». Его короткий путь отражен в судовом аварийном отчете (Vessel Casualty Report), опубликованном на нескольких ресурсах, в том числе на сайте индийской страховой компании Beacon Insurance Brokers Pvt. Ltd:

«30 декабря 2017 года «Никифор Бегичев» вышел из Усть-Луги в Китай. Ночью 3 января 2018 года попал в шторм [западнее острова Гернси] и испытал проблемы с навалочным грузом на палубе. Корабль некоторое время дрейфовал, 3 января повернул назад и к 9 января вернулся на стоянку в Усть-Луге.

Видимо, именно «Никифора Бегичева» имели в виду Чемезов и представитель ФСВТС Воробьева.

Третье судно, Ocean Power под флагом Либерии, вышло из Усть-Луги 5 января, но почти сразу вернулось. Возможно, это было связано с аварией «Бегичева» и неоконченным штормом в Ла-Манше.

26 января сухогрузу сменили регистрацию с либерийской на российскую, переименовали в «Адлер» и через четыре дня выпустили в рейс. Он получился замысловатым. Конечной точкой маршрута в бортовой компьютер «Адлера» внесли изначально Грецию. Но 12 февраля сухогруз прошел мимо, взял курс на Суэцкий канал и благополучно добрался до Тяньцзиня.

В новый поход, вероятно, с недопоставленным Китаю оборудованием, «Никифор Бегичев» отправился в марте. 20 апреля он достиг Суэцкого канала, а 16 мая пришел в Тяньцзинь. Примерно в тех же числах на новостных лентах появились сообщения, что Китай получил первый полковой комплект С-400, к июлю 2018-го завершил приемку, а в декабре провел успешные испытания по уничтожению баллистической и аэродинамической мишеней.

Номенклатура товара, который перевозился «Никифором Бегичевым», существенно различалась в информационных сообщениях. О присутствии зенитных управляемых ракет на борту писал РБК, ссылаясь на собственные источники в Минобороны, Рособоронэкспорте и ФСВТС: «На судне была радиолокационная станция, несколько десятков зенитных управляемых ракет и запчасти: платы, ячейки, блоки».

По словам одного из источников, общая стоимость перевозимого груза составляла около 1,3 млрд руб.

Другие СМИ ракеты не упоминали. По данным ТАСС, «Никифор Бегичев» перевозил командный пункт, радиолокационную станцию, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части и «другие элементы системы».

На сайте крюингового агентства Baltic shipping опубликованы около десяти резюме моряков, состоявших в разное время в экипажах Ocean Lord, «Никифора Бегичева» и «Адлера». Все они, независимо от флагов, под которыми ходили суда, принадлежат гражданам России и Украины.

Оператором как минимум двух судов, Ocean Lord (с декабря 2018 года – World Carrier) и «Адлера», выступала и выступает компания «Балтик Транс-порт». Основана в 2014 году, зарегистрирована в Кингисеппе, имеет офис в Петербурге. Занимается агентированием морских судов на Северо-Западе России, экспедированием грузов, фрахтует суда для международных перевозок. Годовая выручка за 2017-й превышает миллиард рублей, но ее съедает себестоимость продаж. Чистая прибыль составляет чуть более 20 млн, во столько же оцениваются активы компании. Сайт зарегистрирован в 2015 году на жителя Одессы Игоря Владимировича Вытнова, свидетельствуют данные Who.is.

С декабря 2017 года, то есть времени начала поставок С-400 Китаю, совладельцами «Балтик Транс-порт» в равных долях выступают петербургские предприниматели Евгений Рогозин и Александр Малахов, он же занимает пост генерального директора.

На тот момент Малахов имел еще одну значимую должность – руководителя компании «Элади», принадлежащей кипрскому офшору «Холисбридж Холдингс». Эта компания является частью «Ростеха». В частности, она указана в списке аффилированных лиц концерна «Калашников» и других дочерних структур госкорпорации. С поста гендиректора «Элади» Малахов снят на днях, 14 февраля.

Сухогруз «Никифор Бегичев» приписан к Мурманску. Находится в собственности лизинговой компании «Вега». Оператором судна выступает Хатангский морской торговый порт. На запрос «Фонтанки» в порту ответили, что к перевозке С-400 отношения не имеют, так как судно в период конца 2017-го – начала 2018 года было зафрахтовано сторонней организацией.

Вероятно, «Балтик Транс-порт» фрахтовала суда по заказу «Рособоронэкспорта». Это единственный в России государственный посредник по экспорту продукции военного назначения. Он входит в «Ростех», Сергей Чемезов является членом совета директоров.

Перевозка С-400 была застрахована компанией «Независимая страховая группа» (НСГ). Ее крупнейшими клиентами считаются производитель зенитной ракетной системы, концерн «Алмаз-Антей» и предприятия «Ростеха». Федеральные СМИ 20 февраля со ссылкой на директора по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктора Кладова сообщили, что «Алмаз-Антей» начал получать страховое возмещение за груз, поврежденный по вине компании-перевозчика.

Арбитражный суд Москвы 10 и 11 января 2019 года зарегистрировал два иска «Рособоронэкспорта» к «Балтик Транс-порт» на общую сумму около 11 млрд рублей fontanka.ru/2019/02/20/072/. По первому госкомпания выставила счет на взыскание убытков в размере 161 млн 482 тыс. долларов и 1 млн 790 тыс. евро фрахта. Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, выступает НСГ. По второму иску «Рособоронэкспорт» требует 3 млн 135 тыс. долларов, третьи лица в деле – НСГ и «Алмаз-Антей». Иски рассмотрит Арбитражный суд Москвы в закрытом режиме. Об этом просили стороны.

В свою очередь, «Независимая страховая группа» обратилась в Арбитражный суд Петербурга и области с иском к «Балтик транс-порт» о взыскании 31 млн 714 тыс. рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам комиссии. Идентичная сумма предъявлена страховщиком еще к одному морскому агентству из Петербурга – «Нева-транспорт-трейдинг» (НТТ).

НТТ создана в 1998 году профессиональным брокером Сергеем Морозовым, которого должен хорошо знать Георгий Полтавченко. Их отцы, Виктор Морозов и Сергей Полтавченко, вместе работали в Северо-Западном речном пароходстве на высших должностях парткома.

К НТТ неровно дышит и «Рособоронэкспорт». Он хочет взыскать 5,7 млрд рублей (86 млн долларов) убытков, говорится на сайте Арбитражного суда Москвы. Иск пока не приняли.

Получить комментарии у руководителей «Балтик Транс-порт» и «Нева-транспорт-трейдинг» не удалось. Офисные телефоны Александра Малахова не работают, на электронное письмо он не ответил. Сергей Морозов на продиктованный его секретарю номер корреспондента «Фонтанки» не перезвонил.

Сумма контракта на поставку двух полков С-400 в Китай к 2020 году превышает 3 млрд долларов. США в сентябре 2018-го внесли Поднебесную в санкционный список за покупку зенитных систем у России.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»