Президент: Финансовые резервы России покрыли внешний долг. Экономике пророчат рост 3%

Владимир Путин успокоил сенаторов, депутатов и чиновников в рамках ежегодного послания: у России мощная подушка финансовой безопасности. В рамках выступления 20 февраля он похвалил финансовую политику правительства РФ.

«Нам нужны качественная занятость и свобода для предпринимательства, высокие темпы экономического роста. Правительству и ЦБ необходимо вновь войти в целевые показатели по инфляции. У нас мощная финансовая подушка безопасности. Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг, как государственного, так и коммерческого сектора», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что правительство неоднократно критиковали в связи с финансовой политикой, однако результаты – налицо.

Кроме того, Путин поручил достичь показателя – темпы роста экономики России должны превысить 3 процента. Для этого он сформулировал приоритеты в экономике: «Опережающий темп роста производительности труда, улучшение делового климата и качество национальной юрисдикции (чтобы никто не убегал), снятие инфраструктурных ограничений и подготовка квалифицированных кадров».