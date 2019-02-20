Анонимные минёры вышли на пятидневку. В Петербурге проверяют три больницы и ещё один вуз

Сообщения о «минированиях» перекинулись с учебных на лечебные учреждения в северной части Петербурга. По словам очевидцев, по тревоге выводят пациентов из больниц в Калининском районе.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, незадолго до половины первого дня 20 февраля людей попросили покинуть Елизаветинскую больницу на улице Вавиловых. В самой больнице рассказали, что получили анонимное послание, и сейчас здание проверяют сотрудники правоохранительных органов. На это время вход ограничен, но эвакуировать пациентов не стали.

В социальных сетях добавляют, что примерно в это же время массово отправились на прогулку из Дорожной клинической больницы РЖД и соседней поликлиники на проспекте Мечникова.

Продолжает эвакуироваться ИТМО, в котором тревогу подняли после второго с начала недели «президентского» послания с предупреждением о заложенной бомбе. Людей вывели из общежития на Вяземском, главного корпуса и корпуса на Песочной набережной, где располагается факультет среднего профессионального образования. От лекций оторвали также студентов СПбГУ и Технологического института.

Лжеминёры пятый день подряд третируют коммерческие и бюджетные учреждения Петербурга. От массовых эвакуаций пока готовы избавить только ТРЦ: исключить торговые центры из рассылки авторы обещают за полмиллиона. Обо всех «заминированных» «Фонтанка» рассказывает в трансляции.