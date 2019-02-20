Происшествия
Анонимные минёры вышли на пятидневку. В Петербурге проверяют три больницы и ещё один вуз
Сообщения о «минированиях» перекинулись с учебных на лечебные учреждения в северной части Петербурга. По словам очевидцев, по тревоге выводят пациентов из больниц в Калининском районе.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, незадолго до половины первого дня 20 февраля людей попросили покинуть Елизаветинскую больницу на улице Вавиловых. В самой больнице рассказали, что получили анонимное послание, и сейчас здание проверяют сотрудники правоохранительных органов. На это время вход ограничен, но эвакуировать пациентов не стали.
В социальных сетях добавляют, что примерно в это же время массово отправились на прогулку из Дорожной клинической больницы РЖД и соседней поликлиники на проспекте Мечникова.
Продолжает эвакуироваться ИТМО, в котором тревогу подняли после второго с начала недели «президентского» послания с предупреждением о заложенной бомбе. Людей вывели из общежития на Вяземском, главного корпуса и корпуса на Песочной набережной, где располагается факультет среднего профессионального образования. От лекций оторвали также студентов СПбГУ и Технологического института.
Лжеминёры пятый день подряд третируют коммерческие и бюджетные учреждения Петербурга. От массовых эвакуаций пока готовы избавить только ТРЦ: исключить торговые центры из рассылки авторы обещают за полмиллиона. Обо всех «заминированных» «Фонтанка» рассказывает в трансляции.
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Справка:
Спам-рассылка сообщений о якобы заложенных бомбах продолжается в Петербурге пятый день. За вторник эвакуированы были порядка 13,5 тысяч сотрудников по 30 адресам. Пик проверок пришёлся на вчерашний день, когда взрывные устройства искали более чем на тысяче объектов.