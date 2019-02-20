ЖК «Славянка» готов на 2/3

ПСК

Строительство ЖК «Славянка» близится к завершению. Уже в этом году планируется сдача объекта в эксплуатацию, а пока внешний вид комплекса приобретает свой окончательный вид.

Последняя часть монолитных работ дома №127 завершается в этом месяце, в то время как готовность дома №135 - полная, кроме первой секции. Через неё дом подключается к тепловым сетям и по этой причине секция возводится последней. Однако внутренние инженерные сети обоих зданий ЖК уже в процессе монтажа, согласно плану.

Параллельно завершается обустройство кровли. Готовность этой части обоих жилых домов – 75% и до конца месяца работы будут завершены.

Возведение наружных стен и внутренних перегородок также близится к финалу. Степень их готовности – 85%. Следом за строительством стен начался этап остекления и сейчас уже в половине всех оконных проёмов установлены окна. На очереди этап возведения фасадов, который уже начался – смонтировано порядка 15% от всей площади фасадов.

Наличие квартир и планировок уточняйте в отделе продаж в Славянке по адресу: ул. Ростовская, 24, а также по телефону: 8 (812) 372-89-19

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ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house