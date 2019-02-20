Пенсии за январь 2019 года пересчитают и доведут до прожиточного минимума

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил довести пенсионные выплаты до прожиточного минимума и затем их индексировать. Об этом он заявил 20 февраля.

Выступая перед главами регионов, депутатами и сенаторами, президент привел пример: многим пенсионерам в начале года не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышает прожиточный минимум. «Люди почувствовали себя обманутыми», – заявил глава государства.

Он добавил, что нужно учитывать нюансы, а возникшую несправедливость устранить.

«Надо сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а потом проводить индексацию. Необходимо также пересчитать выплаты за текущий год», – заключил он.

Также глава государства заявил, что сейчас за чертой бедности сейчас находится более 19 млн человек:

«Серьезные проблемы испытывают намного больше людей, они вынуждены экономить на одежде, лекарствах, даже на еде. Это многодетные и неполные семьи, пенсионеры, те, кто не может найти работу, потому что ее нет или не хватает квалификации», – отметил он.