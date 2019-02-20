Путин удивлен «мутными конторами», наживающимися на мусорном бизнесе, и поручил закрыть 30 свалок

Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 20 февраля обратил внимание на «мусорную тему». Он поручил вывести города из «экологического бедствия».

«Мусорными проблемами не занимались 100 лет. Полигоны переполнены, настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов. Кстати, как вы давали разрешительную документацию на жилье рядом со свалками?» – риторически поинтересовался глава государства. Он добавил, что пора навести порядок в сфере мусора, и подчеркнул, что уже в прошлом году неоднократно обращал внимание на эту проблему, но пока охрану у полигонов не ставили, проблема не решалась. «Удивительно, ничего не делалось, мутные конторы на этом наживались», – развел руками глава государства.

Он поручил повысить обработку отходов с 7–8 процентов до 60 процентов: «Нельзя накапливать новые миллионы тонн мусора». А также ликвидировать 30 самых проблемных свалок в крупных городах.

По словам Путина, необходимо также сократить выбросы в воздух крупных предприятий на 20 процентов.