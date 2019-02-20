Президент предложил выделить триллион на помощь онкобольным и перейти на стандарт «бережливых поликлиник»

Владимир Путин рассказал, что необходимо в ближайшие годы изменить в системе здравоохранения. В первую очередь президент уделил внимание проекту «бережливых поликлиник», которые появились в некоторых городах России в 2017 году. Он призвал утвердить высокие стандарты медобслуживания, а в 2021 году перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Кроме того, в течение трёх лет необходимо будет привести в порядок электронное взаимодействие между медучреждениями, аптеками, врачами и пациентами.

Затронул глава страны и проблему дефицита кадров. Он предложил снять возрастные ограничения с программы «Земский доктор». Таким образом, медики старше 50 лет тоже смогут переехать в село и получить компенсацию: миллион рублей – врачи и полмиллиона – фельдшеры.

Путин предложил выделить 1 триллион рублей на помощь онкобольным, в том числе на создание двух детских онкоцентров мирового уровня. По мнению президента, необходимо сформировать новые направления на стыке здравоохранения и соцобслуживания.

В паллиативной помощи сегодня нуждаются от 800 тысяч до миллиона человек. Путин призвал отработать индивидуальные принципы поддержки больных и их родственников, попросил быстрее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи.