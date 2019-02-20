Собираем грязь петербургских улиц. Присылайте «Фонтанке» то, что скрывали сугробы

Сугробы отступили и обнажили петербургские улицы, которые буквально завалены мусором и представляют собой неприятное зрелище.

В первой подборке снимков с улиц мы показали, что под снегом, чаще всего, помимо окурков, бумажек и бутылок, скрываются сигнальные ленты, которыми всю зиму огораживают опасные места. Но коммунальщики не спешат их убирать.

Если вы увидели в Петербурге такие же кучи мусора, то сделайте снимок и вместе с адресом присылайте нам на почту mail@fontanka.ru через форму «Пришлите нам свою новость» в шапке сайта или в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте».

Первая подборка снимков от наших фотографов и читателей уже на сайте — её можно посмотреть здесь.