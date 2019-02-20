Пятый день эвакуаций. Петербург снова одолевают анонимные «минеры»

Железнодорожную поликлинику на Боровой 55 и больницу на Мечникова эвакуировали. Елизаветинская больница тоже попала под удар

20 февраля, 12:41

Второй день подряд отрывают от занятий студентов и преподавателей Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. В новом послании авторы советуют не терять бдительности.

Об эвакуирующихся из здания на Кронверкском проспекте сообщили в соцсетях незадолго до полудня 20 февраля. В пресс-службе ИТМО «Фонтанке» подтвердили, что на электронную почту вуза пришло очередное послание от «Володи Путина». Денег с университета он не просит, но предупреждает, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу».

Какое из зданий университета «заминировано», в письме не уточняется. В пресс-службе уточнили, что сейчас связываются со всеми корпусами. Очевидцы добавляют, что после сотрудников главного корпуса на улице оказались и студенты из общежития в Вяземском переулке.