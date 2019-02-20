Происшествия
Пятый день эвакуаций. Петербург снова одолевают анонимные «минеры»
Лжеминеры пятый день подряд заваливают Петербург анонимками, провоцируя проверки и массовые эвакуации. «Фонтанка» продолжает следить за происходящим в режиме онлайн. Мы обращаемся к нашим читателям с просьбой присылать фотографии и сообщения о случаях минирования через форму на нашем сайте.
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Железнодорожную поликлинику на Боровой 55 и больницу на Мечникова эвакуировали. Елизаветинская больница тоже попала под удар
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Главное здание Санкт-Петербургского государственного университета тоже оперативно пустеет днём 20 февраля. Учебный план вузу подкорректировало сообщение о якобы заложенной бомбе.
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Технологический институт тоже получил сообщение от лжеминеров. Студенты выходят на улицу.
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Второй день подряд отрывают от занятий студентов и преподавателей Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. В новом послании авторы советуют не терять бдительности.
Об эвакуирующихся из здания на Кронверкском проспекте сообщили в соцсетях незадолго до полудня 20 февраля. В пресс-службе ИТМО «Фонтанке» подтвердили, что на электронную почту вуза пришло очередное послание от «Володи Путина». Денег с университета он не просит, но предупреждает, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу».
Какое из зданий университета «заминировано», в письме не уточняется. В пресс-службе уточнили, что сейчас связываются со всеми корпусами. Очевидцы добавляют, что после сотрудников главного корпуса на улице оказались и студенты из общежития в Вяземском переулке.
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Пятый день Северная столица выдерживает напор лжеминеров, которые рассалвают анонимные письма с угрозами взрыва. За вчерашний день эвакуированы были порядка 13,5 тысяч сотрудников по 30 адресам. Пик проверок пришёлся на вторник, когда взрывные устройства до позднего вечера искали более чем на тысяче объектов.