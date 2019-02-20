Путин пообещал освободить застройщиков социального жилья от налога на прибыль и НДС и устроить россиянам ипотечные каникулы

Владимир Путин предложил облегчить судьбу застройщиков, занимающихся возведением социального жилья. Об этом он заявил в рамках послания Федеральному собранию 20 февраля.

«Когда компании передают социальные объекты, им приходится платить налог на прибыль и НДС. Нужно освободить их от этого бремени», – заявил глава государства.

Он добавил, что сейчас российские семьи испытывают проблемы в том, чтобы записать детей в ясли. Ликвидировать очереди президент предложил в течение трех лет, а новых 90 тыс. мест в яслях создать уже в этом году: «Чтобы родители могли работать и учиться, получать удовольствие от отцовства и материнства». Из бюджетов на это направят 147 млрд руб.

Еще одна мера поддержки граждан – ипотечные каникулы. Их Путин предложил установить для тех граждан, которые теряют источник дохода и не могут постоянно выплачивать деньги за квартиру.