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Общество
20.02.2019 12:44
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Зоопарк Новосибирска показал, как выглядят белые медвежата, когда им два дня от роду

Видеоролик Новосибирского зоопарка, демонстрирующий, как растут белые медвежата начиная с двухдневного возраста, набирает популярность в Сети.

Медвежата родились в Новосибирске ещё 11 декабря 2018 года, но вживую их никто ещё не видел. Сотрудники зоопарка узнали о прибавлении с помощью камер видеонаблюдения, установленных в берлоге. Биологи и ветеринары пока не осматривали медвежат, дистанционное наблюдение даёт понять, что с ними всё в порядке. Ролик, показывающий детёнышей в возрасте сначала двух дней, затем 10 и 20 дней, а в финале – двух месяцев, за 19 и 20 февраля набрал около 30 тысяч просмотров на YouTube и 13 тысяч в Instagram.

В природе белые медведицы незадолго перед родами прячутся в берлогу и остаются там на протяжении нескольких месяцев, обходясь без корма. Для медведицы Герды в Новосибирском зоопарке создали охранный режим, близкий к естественному. «Мы не тревожим Герду, не заходим в вольер», – рассказывают сотрудники.

Почему важно не тревожить семейство, объясняет директор зоопарка Андрей Шило: «Несмотря на то, что белые медведи живут во многих зоопарках мира, этот вид остается крайне непростым в содержании и разведении. Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Мы надеемся, что с двойней нашей Герды всё будет хорошо. Важным условием является спокойствие Герды. Сотрудники зоопарка даже снег возле её вольера не убирают. Природа всё предусмотрела: в первые месяцы жизни детеныши медведицы ничего не едят, им хватает внутренних ресурсов. И мы просим посетителей не звать Герду, не бросать ей игрушки и корм. Ей сейчас ничего этого не нужно. Мало того, это может навредить. Лучшее, что мы все можем сделать, повторю, – не беспокоить медведицу и её малышей. Новосибирский зоопарк с радостью делится новостью о рождении медвежат и рассчитывает, что посетители будут корректно себя вести у вольера Герды».

Белые медвежата появляются на свет незрячими, беспомощными, их вес составляет около 600-700 граммов. Сейчас детёныши Герды уже открыли глаза. Перерывы между кормлениями растут, но Герда всё время рядом со своими медвежатами, она позволяет себе только на несколько секунд выйти на улицу, поесть снега. Она следит за тем, чтобы малышам было тепло: подгребает соломы, и когда кормит, придерживает их лапами и согревает дыханием.

Зоопарк Новосибирска показал, как выглядят белые медвежата, когда им два дня от роду

Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирске с 2008 года. Герда стала мамой в третий раз, но впервые выкармливает двух медвежат. Пять лет назад, 11 декабря 2013 года, родилась маленькая Шилка. Ее брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Шилка, когда подросла, переехала в зоопарк японского города Осака, а Ростик – в зоологический центр китайского города Циндао.

Справка:

Белый медведь относится к уязвимым видам. Занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило участвует в программах по сохранению арктического хищника.

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