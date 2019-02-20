Президент предложил освободить от налогов многодетные семьи и оплачивать за них часть ипотеки

На рубеже 2023–2024 годов правительство РФ надеется добиться естественного прироста населения. Об этом 20 февраля заявил Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию. Для улучшения демографической ситуации президент предложил принять революционные меры. Например, освободить многодетные семьи от налогов на земельные участки и оплатить им часть ипотеки из федерального бюджета.

Глава государства отметил, что сегодня семья получает 11 тысяч в месяц на ребёнка при условии, что общий доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Путин предложил с 1 января 2020 года поднять эту планку до двух прожиточных минимумов – так семей, которые смогут получить деньги, будет больше.

С 1 июля 2018 года предлагается также повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью. Сейчас оно составляет 5,5 тысячи рублей, Путин требует увеличить до 10 тысяч.

Президент считает, что чем больше в семье детей, тем меньше налогов должны платить родители. Он предложил увеличить федеральную льготу на недвижимое имущество, а также освободить от налога на 6 соток многодетные семьи.

Путин заявил, что необходимо увеличить срок субсидирования ипотеки государством для многодетных семей. На сегодняшний день ставка составляет 6%, всё остальное субсидируется первые три или пять лет. Президент предложил установить льготу на весь срок погашения кредита. Кроме того, при рождении третьего и последующего ребёнка предлагается погасить 450 тысяч рублей ипотеки из федерального бюджета. Меру Путин хочет ввести задним числом, с 1 января 2019 года.

На эти и другие предложения в 2019 году потребуется 26,2 млрд рублей.