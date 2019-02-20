«Из жильцов только коты». Оставшиеся одни после смерти хозяйки домашние животные затопили целый дом в Петербурге

Коты открыли кран в ванной, устроив потоп в одном из домов Калининского района Петербурга. После того, как квартиру вскрыли, выяснилось, что питомцы уже несколько месяцев живут одни в ужасных условиях после смерти хозяйки.

«Проснулся от того, что нас заливает через два этажа. Обои с водой, с лампочки душ», – рассказал 20 февраля «Фонтанке» один из пострадавших — живущий на втором этаже Артемий Кондрашин.

Жители дома убедились, что вода по стояку идет из квартиры на последнем этаже, где жила старушка. После обращения в ЖКС дверь демонтировали болгаркой. «Из жильцов только коты. Они подолгу живут одни. [В квартире] Адские условия, простите, вонища», – так открывшуюся картину описал Кондрашин. По его словам, недвижимость была в плохом состоянии, а на полу стояли дома-коробки для животных. Котов было много, но большинство из них сразу разбежались из злополучной квартиры. Сейчас, по оценкам очевидца, там остается около 10 питомцев.

Чуть позже выяснилось, что квартира ждет решения суда, так как ее владелица умерла примерно год назад. Со слов соседей, у бабушки из близких родственников остался правнук, однако имущество она ему решила не оставлять. «Как рассказали соседи, за полгода до смерти она начала ходить в церковь какую-то. За ней стали ухаживать «попы». Она выписала родственников и хотела отдать квартиру организации», – выяснил Кондрашин, поговорив с жителями дома.

Соседи старушки также сообщают, что иногда к котам все же кто-то приходит, но кто — неизвестно. Зачем питомцы открыли воду, также не ясно. Один из работников ЖКС предположил, что они просто хотели пить.

Кондрашин философски отнесся к испорченному ремонту. «Животные не виноваты», – подчеркнул он, порадовавшись, что еще не успел сделать потолок в квартире. Однако обои все-таки придется переклеивать.