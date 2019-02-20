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Происшествия
20.02.2019 13:19
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«Из жильцов только коты». Оставшиеся одни после смерти хозяйки домашние животные затопили целый дом в Петербурге

Коты открыли кран в ванной, устроив потоп в одном из домов Калининского района Петербурга. После того, как квартиру вскрыли, выяснилось, что питомцы уже несколько месяцев живут одни в ужасных условиях после смерти хозяйки.  

«Проснулся от того, что нас заливает через два этажа. Обои с водой, с лампочки душ», – рассказал 20 февраля «Фонтанке» один из пострадавших — живущий на втором этаже Артемий Кондрашин.

скриншот/www.instagram.com/temakondrashin
скриншот/www.instagram.com/temakondrashin

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Жители дома убедились, что вода по стояку идет из квартиры на последнем этаже, где жила старушка. После обращения в ЖКС дверь демонтировали болгаркой. «Из жильцов только коты. Они подолгу живут одни. [В квартире] Адские условия, простите, вонища», – так открывшуюся картину описал Кондрашин. По его словам, недвижимость была в плохом состоянии, а на полу стояли дома-коробки для животных. Котов было много, но большинство из них сразу разбежались из злополучной квартиры. Сейчас, по оценкам очевидца, там остается около 10 питомцев. 

скриншот/www.instagram.com/temakondrashin
скриншот/www.instagram.com/temakondrashin

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Чуть позже выяснилось, что квартира ждет решения суда, так как ее владелица умерла примерно год назад. Со слов соседей, у бабушки из близких родственников остался правнук, однако имущество она ему решила не оставлять. «Как рассказали соседи, за полгода до смерти она начала ходить в церковь какую-то. За ней стали ухаживать «попы». Она выписала родственников и хотела отдать квартиру организации», – выяснил Кондрашин, поговорив с жителями дома.

Соседи старушки также сообщают, что иногда к котам все же кто-то приходит, но кто — неизвестно. Зачем питомцы открыли воду, также не ясно. Один из работников ЖКС предположил, что они просто хотели пить. 

Кондрашин философски отнесся к испорченному ремонту. «Животные не виноваты», – подчеркнул он, порадовавшись, что еще не успел сделать потолок в квартире. Однако обои все-таки придется переклеивать.

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