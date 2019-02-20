Смольный приготовит молодых муниципалов c помощью экспертов по Центральной Африке

Пока оппозиция набирает будущих кандидатов в муниципальные депутаты, в Смольном решили воспитать своих. В учителя призваны скандальные политтехнологи.

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Петербургский комитет по молодежной политике создаст школу молодого политика. Старт проекта объявила в конце прошлой недели председатель комитета Юлия Аблец. Консультировать подрастающее поколение будут политтехнологи одного из близких к Смольному штабов, которым приписывают авторство мема «лопата Беглова» и другой креатив в соцсетях о достижениях врио губернатора – от спасенной из-под завалов преподавательницы ИТМО до борьбы с саботажниками в администрации города.

В комитете по молодежной политике на днях презентовали новый проект, цель которого – подготовить кандидатов в муниципальные депутаты. Как рассказала «Фонтанке» глава комитета Юлия Аблец, предполагается, что в школе молодого политика будут проходить занятия два раза в неделю, всего точек обучения будет шесть, каждая объединит три городских района.

«Занятия будут по самопрезентации, маркетингу, законодательству о местном самоуправлении. По итогам ребята получат полную картинку, как это функционирует. Дальше они примут решение, идти или нет на выборы. Мы выступаем за то, чтобы в муниципальные депутаты шли местные жители», – рассказала чиновница. Она подчеркнула, что для участия в школе неважно, каких политических взглядов придерживается молодой политик, а также пойдет он на выборы самовыдвиженцем или от партии.

Поручил открыть политическую школу для молодежи, по словам Аблец, врио губернатора Александр Беглов, который посчитал нужным дать возможность подрастающему поколению реализовать себя на выборах и поставил задачу привести в местное самоуправление 35% жителей до 35 лет. По этому поводу даже проводилось совещание в Смольном, где вице-губернатор Любовь Совершаева заявила, что молодежь, которая пойдет в политику, должна обладать «политическим чутьем и правильной постановкой вопроса». А спустя две недели Беглов на встрече с главами районов поручил им: «Готовьте свои резервы и продвигайте».

Наблюдатели, движение «Голос» и оппозиция уже восприняли это поручение, как вмешательство администрации Петербурга в выборы, и пожаловались в различные инстанции – кто в Центризбирком, кто в Генпрокуратуру.

Между тем, как уверяет Юлия Аблец, никого насильно никуда не поведут, а помогать ли окончившим школу в предвыборный период, например, информационно или каким-то другим образом, еще будут думать.

Однако, по данным собеседников «Фонтанки», сейчас активно обсуждается вопрос о том, чтобы именно на базе школы молодого политика позже организовать избирательный штаб по примеру прославленного оппозиционного «муниципального убера» (технологии, позволяющей систематизировать и автоматизировать процесс избирательной кампании – обучить кандидатов, помочь собрать документы для выдвижения, предоставить юридические услуги, выпустить общие агитационные материалы).

Руководить процессом, утверждают источники «Фонтанки», будет политтехнолог Ярослав Игнатовский, возглавляющий один из штабов, уже работающих на кампанию Александра Беглова как будущего кандидата в губернаторы Петербурга. Еще недавно Игнатовский и его коллеги трудились в странах Африки, в том числе ЦАР, изучая накануне выборов общественно-политическую обстановку в этих регионах, однако после ухода Георгия Полтавченко с поста главы Петербурга переключились на начавшуюся региональную избирательную кампанию.

Считается, что финансово эту деятельность обеспечивает бизнесмен Евгений Пригожин. По словам участников команды Игнатовского, в штабе работают порядка 50 человек, в том числе районные координаторы, социологи, блогеры и фотографы. В последние месяцы именно они были заняты созданием каналов в соцсетях, отрабатывающих смольнинскую повестку, придумывали мемы, а также рисовали образ губернатора-спасателя. До недавнего времени деятельность по муниципальной кампании ограничивалась лишь социологией. Теперь участники этого штаба будут обучать и готовить молодежь.

О направлениях школы молодого политика именно Игнатовский на прошлой неделе рассказывал представителям районных молодежных советов на встрече в комитете. По расчетам, которые составили его коллеги, за ближайшие месяцы к обучению будут привлечены не менее 600 человек.

Среди лекторов и координаторов школы – социологи и политтехнологи, уже поработавшие на разных кампаниях. Например, сотрудники Института региональной экспертизы (Алексей Максимов и Максим Юшкевичус). Эта организация в начале года проводила опросы общественного мнения в районах Петербурга. Также участие в обучении будут принимать члены существовавшего в 2005—2013 годах прокремлевского движения «Наши» (сам Игнатовский как раз выходец оттуда). Рассказывать будущим кандидатам о том, как работать на местном уровне, будет член ЛДПР и депутат с Васильевского острова Анна Замараева (она уже работала с Игнатовским на выборах 2014 года). В комитете по молодежной политике назвали в качестве лекторов Павла Рассудова (возможно, речь о технологе и создателе Пиратской партии России), бизнес-тренера Андрея Криворотько и политтехнолога Марию Пушкину. Последнюю помнят как помощника кандидата в депутаты Максима Долгополова. Его выборная кампания пестрела скандалами, избитыми пенсионерами, словами «черный PR». Еще одним будущим учителем молодых политиков называют политтехнолога Максима Шугалея, известного, например, тем, что на заксовских выборах в 2002 году он съел на заседании избирательной комиссии важный финансовый документ.

Лидером школы молодого политика может стать депутат Государственной думы 6-го созыва фракции «Единая Россия» Илья Костунов. Во всяком случае такого мнения придерживается телеграм-канал «Ассамблея» (видимо, созданный этой же группой технологов), авторы которого решили в преддверии публикации «Фонтанки» самостоятельно анонсировать проект школы молодых политиков и его участников.

По словам собеседников «Фонтанки», пока до конца не решено, каким образом в легальном поле финансировать существование школы молодого политика. Накануне, говорят участники штаба Игнатовского, в администрации районов было направлено письмо с просьбой поддержать школьников и подыскать им помещения для занятий. Юлия Аблец в разговоре с «Фонтанкой» сообщила, что проект на данном этапе не требует финансирования – лекторы приходят в него на добровольной основе. А когда зайдет речь о тратах, тогда уже этот вопрос и будут решать.

Ярослав Игнатовский не подтвердил «Фонтанке», что является идейным вдохновителем проекта, но активным участником стать готов и даже предложил форму поддержки школы: «Я с удовольствием приму участие в проекте, если меня пригласят. В подобные проекты меня привлекают часто. У этой школы, как мне известно, будет свой лидер, который ответит в скором времени на все вопросы журналистов. Это (проект) – частная инициатива, которую поддержал комитет по делам молодежи. Легальной формой будет создание некоего фонда, куда предприниматели смогут вносить средства, чтобы оплачивать работу преподавателей и аренду помещений».

К слову, если участники провластной школы муниципального депутата все-таки смогут достичь результата в 600 участников, оппозиционным аналогам они все равно по численности проиграют. На данный момент в городе действуют два оппозиционных муниципальных штаба – сторонников Алексея Навального и организованного «Объединенными демократами». Суммарно для участия в них записалось более 2 тысяч человек. В ближайшее время муниципальный избирательный штаб в партии «Яблоко» намерен организовать и москвич Максим Кац.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»