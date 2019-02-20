Студенты СПбГУ перехватили эстафету ИТМО. Эвакуируются из здания Двенадцати коллегий

Справка:

Спам-рассылка сообщений о якобы заложенных бомбах продолжается в Петербурге пятый день. За вторник эвакуированы были порядка 13,5 тысяч сотрудников по 30 адресам. Пик проверок пришёлся на вчерашний день, когда взрывные устройства искали более чем на тысяче объектов.