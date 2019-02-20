Происшествия
Студенты СПбГУ перехватили эстафету ИТМО. Эвакуируются из здания Двенадцати коллегий
Главное здание Санкт-Петербургского государственного университета оперативно пустеет днём 20 февраля. Учебный план вузу подкорректировало сообщение о якобы заложенной бомбе.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, толпу молодых людей, экстренно покидающих здание 12 коллегий, заметили около полудня. На вынужденную прогулку из аудиторий их отправили после сообщения о «заминировании». Немногим ранее от лекций пришлось оторваться студентам ИТМО. Эвакуации проходят на Кронверкском проспекте, в общежитии и могут затронуть остальные корпуса.
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Справка:
Спам-рассылка сообщений о якобы заложенных бомбах продолжается в Петербурге пятый день. За вторник эвакуированы были порядка 13,5 тысяч сотрудников по 30 адресам. Пик проверок пришёлся на вчерашний день, когда взрывные устройства искали более чем на тысяче объектов.