«Если кто-то считает, что не сможет идти вперед, то с таким настроем к снаряду лучше не подходить». Путин начал послание к Федеральному собранию

Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия уже прошла период постановки задач и должна двигаться вперед. С такого посыла глава государства начал ежегодное послание Федеральному собранию 20 февраля.

«Мы должны набирать темп, нельзя работать по накатанной. Если кто-то предпочитает идти по накатанной, лучше сразу уйти», – заявил Путин, добавив, что с пораженческим настроением «к снаряду лучше не подходить».

Действовать необходимо уже сейчас, подчеркнул президент, добавив, что жители страны ждут реальных результатов.

«Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь – не когда-нибудь, а сейчас», – заключил он.